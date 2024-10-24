Оптична ілюзія з двома людьми на пляжі "обманює" мозок: в чому секрет картинки (фото)

На зображені можна побачити двох закоханих. На перший погляд, абсолютно безневинна сцена, поки ви не спробуєте зрозуміти, що відбувається з їхніми ногами.

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Оптична ілюзія з двома молодими людьми, що обіймаються, заплутала користувачів мережі. Дехто з них довго дивився на зображення, вперше опубліковане на соціальній платформі Reddit, але так і не зміг розгадати його секрет. Про це пише видання The Mirror.

На вірусній картинці можна побачити двох закоханих людей, які обіймаються на пляжі. На перший погляд, абсолютно безневинна сцена, поки ви не спробуєте зрозуміти, що, власне, відбувається з їхніми ногами.

За однією з версій жінка підняла чоловіка на руки, але, як можна помітити, ноги обох стоять на землі, що розвінчувало цю теорію.

"Мені не подобається. Надто заплутано", — написав один з користувачів мережі. Інший пожартував: "Потрібна допомога дорослої людини".

На щастя, знайшлись уважні юзери, які зуміли розгадати таємницю оптичної ілюзії.

"У нього шорти двоколірні. Білі посередині, чорні зовні. Я душа компанії на вечірках, будь ласка, запрошуйте мене", — пояснив один кмітливий користувач у коментарях на Reddit.

Шорти незвичного фасону створюють оптичну ілюзію Фото: Reddit

Дивний фасон шортів викривлюють сприйняття картинки таким чином, що важко зрозуміти, де закінчується одна нога і починається інша. За словами, інтернет-спільноти ця оптична ілюзія не тільки вражає уяву, але й обманює мозок, якщо глядач повністю покладається на перше враження.

Нагадаємо, раніше Фокус опублікував 40-секундне відео з конем на ім'я Рудник, який гуляв по засніженому полю в Канаді. Запис став вірусним у соціальних мережах через дивовижну оптичну ілюзію. Силует скакуна на відео настільки чіткий, що здається, ніби він то наближається, то віддаляється від камери.

До того ж ми розповідали про блогера Саймона Бруннера, учасника конкурсу Ninja Warrior, який показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермаєр, яка нібито повисає на мотузковому мосту в австрійських горах.