Оптическая иллюзия с двумя людьми на пляже "обманывает" мозг: в чем секрет картинки (фото)

На изображении можно увидеть двух влюбленных. На первый взгляд, абсолютно невинная сцена, пока вы не попытаетесь понять, что происходит с их ногами.

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Оптическая иллюзия с двумя молодыми людьми, которые обнимаются, запутала пользователей сети. Некоторые из них долго смотрели на изображение, впервые опубликованное на социальной платформе Reddit, но так и не смогли разгадать его секрет. Об этом пишет издание The Mirror.

На вирусной картинке можно увидеть двух влюбленных людей, которые обнимаются на пляже. На первый взгляд, абсолютно невинная сцена, пока вы не попытаетесь понять, что, собственно, происходит с их ногами.

По одной из версий женщина подняла мужчину на руки, но, как можно заметить, ноги обоих стоят на земле, что развенчивает эту теорию.

"Мне не нравится. Слишком запутанно", — написал один из пользователей сети. Другой пошутил: "Нужна помощь взрослого человека".

К счастью, нашлись внимательные юзеры, которые сумели разгадать тайну оптической иллюзии.

"У него шорты двухцветные. Белые посередине, черные снаружи. Я душа компании на вечеринках, пожалуйста, приглашайте меня", — пояснил один сообразительный пользователь в комментариях на Reddit.

Шорты необычного фасона создают оптическую иллюзию Фото: Reddit

Странный фасон шорт искажают восприятие картинки таким образом, что трудно понять, где заканчивается одна нога и начинается другая. По словам, интернет-сообщества эта оптическая иллюзия не только поражает воображение, но и обманывает мозг, если зритель полностью полагается на первое впечатление.

Напомним, ранее Фокус опубликовал 40-секундное видео с лошадью по имени Рудник, которая гуляла по заснеженному полю в Канаде. Запись стала вирусной в социальных сетях из-за удивительной оптической иллюзии. Силуэт скакуна на видео настолько четкий, что кажется, будто он то приближается, то отдаляется от камеры.

К тому же мы рассказывали о блогере Саймоне Бруннере, участнике конкурса Ninja Warrior, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсершу Пию Нидермайер, которая якобы повисает на веревочном мосту в австрийских горах.