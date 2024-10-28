Дівчинка несподівано почала писати невідомою мовою: вона розповідає страшні речі (фото)

Батько Анни й гадки не мав, звідки його маленька донька Анна може мати всю цю інформацію, але переконаний, що історії походять далеко за межі дитячої уяви.

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9-річна Анна несподівано почала розповідати батькам, Крісу та Джилліан, про своє минуле життя. Прокинувшись одного ранку, дитина заявила, що повернулася на Землю з давньої цивілізації, похованої під водою внаслідок землетрусу сотні років тому. Про її історію йдеться у сюжеті LMN.

"Анна просто прокинулася одного ранку і сказала: "Я щойно згадала мову. Не знаю, що відбувається, але мені потрібен аркуш паперу та ручка". Це було схоже на стародавні письмена. Це просто вразило мене", — пригадує мама дівчинки у програмі "Привид всередині моєї дитини".

Не дитячі фантазії

Батько Анни, Кріс, й гадки не мав, звідки його маленька донька може мати всю цю інформацію, але переконаний, що історії походять далеко за межі дитячої уяви.

"Вона розповідала так, ніби справді гуляла по тому місцю, де колись жила. Описувала печери, середовище, схоже на пустелю, прості будинки та події з життя. Чим більше вона говорила, тим краще я розумів, що йдеться не лише про те, що вона бачила — за цим стояв цілий комплекс переживань та емоцій. Наша дочка мала досвід життя і смерті, якого більшість з нас не має", — переконаний Кріс.

Кріс зі своєю дочкою Анною Фото: LMN

Крім того, дитина почала розповідати про видіння зі стародавнього світу і про своє життя там.

"Одного разу Анна розповіла мені про травматичну подію, пов'язану з землетрусом у її селі. Частини землі почали провалюватися, пісок сипався, дахи руйнувалися, а люди втікали, щоб врятуватися. Це було описано дуже конкретно, так, ніби вона сама була свідком", — каже батько.

Він стверджує, що дівчинка часто малювала картини зі своїх спогадів, які, на його думку, були пейзажами з островів, де вона колись жила.

"Я зрозумів, що це не картинки із засобів масової інформації чи плід її уяви, а реальні спогади", — додає Кріс.

Анна пише невідомі символи Фото: LMN

Розслідування батьків

Батьки вирішили провести власне розслідування й були шоковані, натрапивши на статтю про те, як у 2000 році вчені відкрили стародавню цивілізацію під назвою Гераклея. Як з’ясувалось, портове місто, датоване 12 століттям до н.е., також пішло під воду внаслідок землетрусу й виглядало "точнісінько як малюнки Анни".

"Я не можу збагнути, як це, коли тобі дев'ять років, а в свідомості з'являється ціле інше життя", — додає Джилліан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Крісті Енджел із США, яка втратила свого близького друга Камеруна Скраггса у 2020 році, вирішила "оживити" його за допомогою штучного інтелекту. Пара жила за сотні миль один від одного й підтримувала спілкування за допомогою онлайн-чатів, що зробило "повернення" чоловіка ще більш реалістичним.

А от колишній пастор та письменник Джон Берк, який записав 1000 свідчень людей про переживання стану між життям та смертю, твердо переконаний в тому, що пекло насправді існує.