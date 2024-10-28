Девочка неожиданно начала писать на неизвестном языке: она рассказывает страшные вещи (фото)

Отец Анны понятия не имел, откуда его маленькая дочь Анна может иметь всю эту информацию, но убежден, что истории выходят далеко за пределы детского воображения.

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9-летняя Анна неожиданно начала рассказывать родителям, Крису и Джиллиан, о своей прошлой жизни. Проснувшись однажды утром, ребенок заявил, что вернулся на Землю из древней цивилизации, похороненной под водой в результате землетрясения сотни лет назад. О его истории говорится в сюжете LMN.

"Анна просто проснулась однажды утром и сказала: "Я только что вспомнила язык. Не знаю, что происходит, но мне нужен лист бумаги и ручка". Это было похоже на древние письмена. Это просто поразило меня", — вспоминает мама девочки в программе "Призрак внутри моего ребенка".

Не детские фантазии

Отец Анны, Крис, понятия не имел, откуда его маленькая дочь может иметь всю эту информацию, но убежден, что истории выходят далеко за пределы детского воображения.

"Она рассказывала так, будто действительно гуляла по тому месту, где когда-то жила. Описывала пещеры, среду, похожую на пустыню, простые дома и события из жизни. Чем больше она говорила, тем лучше я понимал, что речь идет не только о том, что она видела — за этим стоял целый комплекс переживаний и эмоций. Наша дочь имела опыт жизни и смерти, которого большинство из нас не имеет", — убежден Крис.

Крис со своей дочерью Анной Фото: LMN

Кроме того, ребенок начал рассказывать о видениях из древнего мира и о своей жизни там.

"Однажды Анна рассказала мне о травматическом событии, связанном с землетрясением в ее деревне. Части земли начали проваливаться, песок сыпался, крыши разрушались, а люди бежали, чтобы спастись. Это было описано очень конкретно, так, будто она сама была свидетелем", — говорит отец.

Он утверждает, что девочка часто рисовала картины из своих воспоминаний, которые, по его мнению, были пейзажами с островов, где она когда-то жила.

"Я понял, что это не картинки из средств массовой информации или плод ее воображения, а реальные воспоминания", — добавляет Крис.

Анна пишет неизвестные символы Фото: LMN

Расследование родителей

Родители решили провести собственное расследование и были шокированы, наткнувшись на статью о том, как в 2000 году ученые открыли древнюю цивилизацию под названием Гераклея. Как выяснилось, портовый город, датированный 12 веком до н.э., также ушел под воду в результате землетрясения и выглядел "точь-в-точь как рисунки Анны".

"Я не могу понять, как это, когда тебе девять лет, а в сознании появляется целая другая жизнь", — добавляет Джиллиан.

Напомним, ранее Фокус писал, что Кристи Энджел из США, которая потеряла своего близкого друга Камеруна Скраггса в 2020 году, решила "оживить" его с помощью искусственного интеллекта. Пара жила за сотни миль друг от друга и поддерживала общение с помощью онлайн-чатов, что сделало "возвращение" мужчины еще более реалистичным.

А вот бывший пастор и писатель Джон Берк, который записал 1000 свидетельств людей о переживании состояния между жизнью и смертью, твердо убежден в том, что ад на самом деле существует.