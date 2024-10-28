Побічний ефект від анастезії: чому Хууга Боссе називали "нідерланським Джокером" (відео)

Історія пенсіонера Хууга Боссе з містечка Кроммені (за 15 км від Астердама) облетіла весь світ. Чоловік постійно сміявся з будь-якого приводу, однак небагато хто знав, що тому причиною стала випадковість.

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Історія Хууга Боссе є унікальною, адже чоловік постійно має неконтрольовані приступи сміху. Його усмішку знімали нідерландські журналісти наприкінці 2000-хх років, однак його сміх знову став популярним в інтернет-просторі.

Лікарі та вчені казали, що причиною таких нападів став побічний ефект після анастезії, яку чоловікові зробили перед операцією на стегні у 2009 році.

Хууг Боссе, який не може престати сміятися (репортаж

Видання AD писало, що кожна фраза, яку чув Хууг, або як його нарекли "голландський Джокер", супроводжується сміхом, який став частиною його життя. Родичі чоловіка довго не могли змиритися з тим, що чоловік постійно сміявся з усього. Однак з часом вони змогли змиритися з цим.

Єдине, над цим нідерландець не сміється, це коли лунає гімн його країни — Нідерландів. Протягом років Хууг він закритий спосіб життя, і про нього не було відомо багато інформації, чи живий ще чоловік.

Однак у 2023 році Tiktok блогер Енді Джанг повідомив, що знаменитий нідерландець помер у 2016 році.

Фокус вже раніше писав в деталях історію Хууга Боссе і чому його сміх був предметом наукового дослідження. Вчені висловили думку, що причиною тому став специчіний медичний феномен, який і призвів до постійного сміху чоловіка.

Нагадаємо, що в Японії ухвалили "закон про сміх", за яким люди тепер мають посміхатися щодня. Відповідну постанову висунули за результатами досліджень, проведених на медичному факультеті Університету Ямагати.

Також ми писали, що група фахівців досліджувала те, як люди сприймають гумор. Вони виявили певну схожість (але й певні відмінності) у тому, що вважають смішним чоловіки та жінки.