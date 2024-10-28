Побочный эффект от анастезии: почему Хууга Боссе называли "нидерландским Джокером" (видео)

История пенсионера Хууга Боссе из городка Кроммени (в 15 км от Астердама) облетела весь мир. Мужчина постоянно смеялся по любому поводу, однако немногие знали, что тому причиной стала случайность.

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История Хууга Боссе является уникальной, ведь мужчина постоянно имеет неконтролируемые приступы смеха. Его улыбку снимали нидерландские журналисты в конце 2000-хх годов, однако его смех снова стал популярным в интернет-пространстве.

Врачи и ученые говорили, что причиной таких приступов стал побочный эффект после анастезии, которую мужчине сделали перед операцией на бедре в 2009 году.

Хууг Боссе, который не может перестать смеяться (репортаж

Издание AD писало, что каждая фраза, которую слышал Хууг, или как его нарекли "голландский Джокер", сопровождается смехом, который стал частью его жизни. Родственники мужчины долго не могли смириться с тем, что мужчина постоянно смеялся над всем. Однако со временем они смогли смириться с этим.

Единственное, над этим голландец не смеется, это когда звучит гимн его страны — Нидерландов. На протяжении многих лет Хууг вел закрытый образ жизни, и о нем не было известно много информации, жив ли еще мужчина.

Однако в 2023 году Tiktok блогер Энди Джанг сообщил, что знаменитый голландец умер в 2016 году.

Фокус уже ранее писал в деталях историю Хууга Боссе и почему его смех был предметом научного исследования. Ученые высказали мнение, что причиной тому стал специчиный медицинский феномен, который и привел к постоянному смеху мужчины.

Напомним, что в Японии приняли "закон о смехе", по которому люди теперь должны улыбаться ежедневно. Соответствующее постановление выдвинули по результатам исследований, проведенных на медицинском факультете Университета Ямагати.

Также мы писали, что группа специалистов исследовала то, как люди воспринимают юмор. Они обнаружили определённое сходство (но и определённые различия) в том, что считают смешным мужчины и женщины.