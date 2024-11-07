Туманний Альбіон: Британія не побачить сонця ще 10 днів через цікаве природне явище

Синоптики називають це природне явище "імла антициклону", коли туман і низька хмарність не пропускають сонячні промені.

Велика Британія охоплена цікавим природним явищем, яке називають "антициклонічним мороком", або "імлою антициклону", коли погода вже кілька тижнів застрягла в колії туману, серпанку та низької хмарності, а на горизонті не видно навіть проблиску сонця. Тепер вона повністю виправдовує своє прізвисько Туманний Альбіон, яке дали Британії ще стародавні греки. Про це пише Daily Mail.

На більшій частині території Англії та Уельсу з 28 жовтня не було істотних опадів, за винятком невеликої мряки, хоча в Шотландії востаннє зливи були минулими вихідними.

Імла антициклону — типове для Британії явище Фото: Bristol live

А останнім днем із великим сонячним сяйвом у Великій Британії стало 27 жовтня, хоча деякі метеостанції зафіксували кілька годин яскравого сонця в Гелловін.

Погоду в країні визначає високий тиск, або антициклон, який блокує фронти, приносячи дощі, і призводить до тривалого посушливого періоду.

Хоча в літні місяці такий стан справ часто призводить до теплих і сонячних днів зі слабким вітром, восени та взимку він може призвести до "імли антициклону".

Сонця в Британії не бачили з 28 жовтня Фото: Bristol live

Метеобюро підтвердило, що цього тижня у Великій Британії спостерігається подібне явище: високий тиск утримує вологу поблизу поверхні Землі.

Через цю вологу утворюються низькі хмари, серпанок і туман, які не можуть піднятися й розсіятися, оскільки сонячне світло та вітер слабкі, що й створює похмуру погоду.

Оскільки високий тиск залишається на місці, низькі хмари за ніч знову ущільнюються, оскільки температура падає, а волога конденсується, що також може призвести до погіршення якості повітря в містах через накопичення забруднювальних речовин.

Такі похмурі умови були одного разу пам'ятно описані письменником-мандрівником Біллом Брайсоном, який написав: "Іноді йшов дощ, але здебільшого було просто похмуро, земля без тіней".

Один користувач написав у соцмережах у відповідь на повідомлення Метеоцентру: "Відсутність вітру і дощу — це чудово, але важке похмуре небо, Боже мій, так пригнічує. Так було весь тиждень, і ваш прогноз на цей тиждень теж такий самий. Просто жахливо, у мене вже майже почалася клаустрофобія".

А інший сказав, що ніколи не думав, що неможливість побачити небо так гнітюче на нього діятиме.

Нагадаємо, тим часом в Україні теж обіцяють туманну погоду. Але зате відкладається похолодання і стане трохи тепліше.