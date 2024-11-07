Туманный Альбион: Британия не увидит солнца еще 10 дней из-за интересного природного явления

Синоптики называют это природное явление "мгла антициклона", когда туман и низкая облачность не пропускают солнечные лучи.

Великобритания охвачена интересным природным явлением, которое называют "антициклоническим мраком", или "мглой антициклона", когда погода уже несколько недель застряла в колее тумана, дымки и низкой облачности, а на горизонте не видно даже проблеска солнца. Теперь она полностью оправдывает свое прозвище Туманный Альбион, которое дали Британии еще древние греки. Об этом пишет Daily Mail.

На большей части территории Англии и Уэльса с 28 октября не было существенных осадков, за исключением небольшого моросящего дождя, хотя в Шотландии в последний раз ливни были в минувшие выходные.

Мгла антициклона - типичное для Британии явление Фото: Bristol live

А последним днем ​​с обширным солнечным сиянием в Великобритании стало 27 октября, хотя некоторые метеостанции зафиксировали несколько часов яркого солнца в Хэллоуин.

Погоду в стране определяет высокое давление, или антициклон, который блокирует фронты, принося дожди, и приводит к продолжительному засушливому периоду.

Хотя в летние месяцы такое положение дел часто приводит к теплым и солнечным дням со слабым ветром, осенью и зимой оно может привести к "мгле антициклона".

Солнца в Британии не видели с 28 октября Фото: Bristol live

Метеобюро подтвердило, что на этой неделе в Великобритании наблюдается подобное явление: высокое давление удерживает влагу вблизи поверхности Земли.

Из-за этой влаги образуются низкие облака, дымка и туман, которые не могут подняться и рассеяться, поскольку солнечный свет и ветер слабые, что и создает пасмурную погоду.

Поскольку высокое давление остается на месте, низкие облака за ночь снова уплотняются, поскольку температура падает, а влага конденсируется, что также может привести к ухудшению качества воздуха в городах из-за накопления загрязняющих веществ.

Такие мрачные условия были однажды памятно описаны писателем-путешественником Биллом Брайсоном, который написал: "Иногда шел дождь, но в основном было просто уныло, земля без теней".

Один пользователь написал в соцсетях в ответ на сообщение Метеоцентра: "Отсутствие ветра и дождя — это здорово, но тяжелое мрачное небо, Боже мой, так угнетает. Так было всю неделю, и ваш прогноз на эту неделю тоже такой же. Просто ужасно, у меня уже почти началась клаустрофобия".

А другой сказал, что никогда не думал, что невозможность увидеть небо, будет так гнетуще на него действовать.

Напомним, тем временем в Украине тоже обещают туманную погоду. Но зато откладывается похолодание и станет немного теплее.