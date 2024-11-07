Снігопад дуже запізнився: знаменита гора Фудзі в Японії нарешті побіліла (відео)

Сніг на вершині символу Японії випав тільки 7 листопада. Зазвичай вона вкривається білою шапкою ще в жовтні.

Глобальне потепління дісталося і до гори Фудзі-сан в Японії. Лише сьогодні, 7 листопада, на її вершині з'явився сніг, надавши їй парадного вигляду, який так люблять фотографувати японці й туристи. Про це пише Reuters.

Сніг нарешті зафіксували на вершині Фудзі

Шанована в Японії гора Фудзі (або Фуджі-сан) у четвер нарешті знову вкрилася легендарною сніговою шапкою, встановивши рекорд найповільнішого снігопаду за 130 років, повідомило метеорологічне агентство.

Гора досягла щорічного рубежу 5 жовтня минулого року, внаслідок чого снігова шапка цього року стала найпізнішою з 1894 року, коли це явище було вперше зафіксовано.

Співробітники офісу обсерваторії Кофу, який щорічно оголошує цю новину, у четвер вранці побачили сніг поблизу вершини найвищого вулкана країни висотою 3776 м, повідомили в офісі.

"Перший снігопад" на Фудзі визначається як момент, коли вся гора або її частина покривається снігом або "твердими опадами білого кольору", додали в офісі, і їх можна побачити з обсерваторії вперше після літа.

За словами Мамору Мацумото з офісу обсерваторії Кофу, останніми роками перший снігопад на горі Фудзі затримується, хоча причини цього досі незрозумілі.

"Я відчуваю полегшення, нарешті побачивши сніг. Температура на вершині Фудзі тримається високою з жовтня, тож я міг передбачити доволі велику затримку снігопаду, і це викликало в мене тривожне відчуття", — додав він.

За офіційними даними, незвично тепла погода призвела до того, що в жовтні опади не змінилися снігом, а середня температура на вершині сягнула рекордного максимуму — 1,6 градуса за Цельсієм, порівнюючи із середнім показником у жовтні попереднього року -2 градуси за Цельсієм.

Найспекотніше літо в Японії цього року призвело до підвищення середньої температури в країні з червня до серпня на 1,76 градуса Цельсія більше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, тим часом Велику Британію накрив густий туман, який протримається щонайменше ще десять днів. Британці не бачили сонця з 28 жовтня.