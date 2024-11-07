Снегопад очень запоздал: знаменитая гора Фудзи в Японии наконец-то побелела (видео)

Снег на вершине символа Японии выпал только 7 ноября. Обычно она покрывается белой шапкой еще в октябре.

Глобальное потепление добралось и до горы Фудзи-сан в Японии. Только сегодня, 7 ноября, на ее вершине появился снег, придав ей парадный вид, который так любят фотографировать японцы и туристы. Об этом пишет Reuters.

Снег наконец-то зафиксировали на вершине Фудзи

Почитаемая в Японии гора Фудзи (или Фуджи-сан) в четверг наконец-то вновь покрылась легендарной снежной шапкой, установив рекорд самого медленного снегопада за 130 лет, сообщило метеорологическое агентство.

Гора достигла ежегодного рубежа 5 октября прошлого года, в результате чего снежная шапка этого года стала самой поздней с 1894 года, когда это явление было впервые зафиксировано.

Сотрудники офиса обсерватории Кофу, который ежегодно объявляет эту новость, в четверг утром увидели снег вблизи вершины самого высокого вулкана страны высотой 3776 м, сообщили в офисе.

"Первый снегопад" на Фудзи определяется как момент, когда вся гора или ее часть покрывается снегом или "твердыми осадками белого цвета", добавили в офисе, и их можно увидеть из обсерватории впервые после лета.

По словам Мамору Мацумото из офиса обсерватории Кофу, в последние годы первый снегопад на горе Фудзи задерживается, хотя причины этого до сих пор неясны.

"Я чувствую облегчение, наконец-то увидев снег. Температура на вершине Фудзи держится высокой с октября, поэтому я мог предвидеть довольно большую задержку снегопада, и это вызывало у меня тревожное чувство", — добавил он.

По официальным данным, необычно теплая погода привела к тому, что в октябре осадки не сменились снегом, а средняя температура на вершине достигла рекордного максимума в — 1,6 градуса по Цельсию по сравнению со средним показателем в октябре предыдущего года -2 градуса по Цельсию.

Самое жаркое лето в Японии в этом году привело к повышению средней температуры по стране с июня по август на 1,76 градуса Цельсия больше обычного.

Напомним, тем временем Великобританию накрыл густой туман, который продержится как минимум еще десять дней. Британцы не видели солнца с 28 октября.