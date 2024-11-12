Видно очі, ніс та рот: чоловік показав загадкову рибу "з людським обличчям" (фото)
Унікальний екземпляр став настільки відомим у місцевій громаді, що люди почали заходити до будинку його власника, щоб побачити диво на власні очі.
Ландшафтний дизайнер Малкольм Поусон з Лідса (Велика Британія) три роки тому купив за 150 фунтів стерлінгів (близько 8 тис. грн) японську рибку, яку назвав Бобом. Це представник виду парчевий короп коі, який характеризується яскравими біло-помаранчевими кольорами, що можуть змінюватися з часом під впливом сонячного світла, води та раціону, пише видання Metro.
З часом на голові у Боба, який живе у невеличкому ставку-акваріумі, почали з'являтися чорні плями, схожі на обриси людського обличчя — очі, ніс та рот. Домашній улюбленець став настільки відомим у місцевій громаді, що люди почали заходити до будинку його власника, щоб побачити диво.
"Мої друзі та родина люблять Боба. Люди, які проходять повз мій будинок, зупиняються та дивляться, чи відчинені ворота. Я радий усім, хто хоче побачити чи погодувати нашу рибку — вона отримує багато увагу, це дивовижно", — розповідає Малкольм, батько трьох дітей.
Коі дуже швидко став зіркою TikTok. Один користувач пожартував: "Має такий самий вигляд, як наш тато". Інші учасники обговорення називають Боба "красивим", "моторошним", "унікальним", а також схожим на Піта з "Гевіна і Стейсі".
"Зараз я думаю над тим, щоб зробити ставок ще більшим, оскільки риби виросли дуже великими. Боб неймовірно жадібний", — додає власник унікальної риби.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Китаї короп із моторошним людиноподібним обличчям налякав людей, коли кадри з твариною потрапили у 2019 році в соціальні мережі. Одна жінка сказала, що вона "перетворилася на фею".
Крім того, ми розповідали, що загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами викинулася на берег поблизу Лагуна Найджел (Каліфорнія, США). На опублікованому кадрі можна помітити, що її стрункий та довгий тулуб заплутався у водоростях. Місцеві мешканці й гадки не мають, що це може бути.