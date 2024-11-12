Видно очі, ніс та рот: чоловік показав загадкову рибу "з людським обличчям" (фото)

Унікальний екземпляр став настільки відомим у місцевій громаді, що люди почали заходити до будинку його власника, щоб побачити диво на власні очі.

Ландшафтний дизайнер Малкольм Поусон з Лідса (Велика Британія) три роки тому купив за 150 фунтів стерлінгів (близько 8 тис. грн) японську рибку, яку назвав Бобом. Це представник виду парчевий короп коі, який характеризується яскравими біло-помаранчевими кольорами, що можуть змінюватися з часом під впливом сонячного світла, води та раціону, пише видання Metro.

З часом на голові у Боба, який живе у невеличкому ставку-акваріумі, почали з'являтися чорні плями, схожі на обриси людського обличчя — очі, ніс та рот. Домашній улюбленець став настільки відомим у місцевій громаді, що люди почали заходити до будинку його власника, щоб побачити диво.

Короп став зіркою соціальних мереж Фото: Malcolm Pawson

"Мої друзі та родина люблять Боба. Люди, які проходять повз мій будинок, зупиняються та дивляться, чи відчинені ворота. Я радий усім, хто хоче побачити чи погодувати нашу рибку — вона отримує багато увагу, це дивовижно", — розповідає Малкольм, батько трьох дітей.

Коі дуже швидко став зіркою TikTok. Один користувач пожартував: "Має такий самий вигляд, як наш тато". Інші учасники обговорення називають Боба "красивим", "моторошним", "унікальним", а також схожим на Піта з "Гевіна і Стейсі".

"Зараз я думаю над тим, щоб зробити ставок ще більшим, оскільки риби виросли дуже великими. Боб неймовірно жадібний", — додає власник унікальної риби.

Користувачі мережі пишуть, що риба схожа на Піта з "Гевіна і Стейсі" Фото: Malcolm Pawson

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Китаї короп із моторошним людиноподібним обличчям налякав людей, коли кадри з твариною потрапили у 2019 році в соціальні мережі. Одна жінка сказала, що вона "перетворилася на фею".

Крім того, ми розповідали, що загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами викинулася на берег поблизу Лагуна Найджел (Каліфорнія, США). На опублікованому кадрі можна помітити, що її стрункий та довгий тулуб заплутався у водоростях. Місцеві мешканці й гадки не мають, що це може бути.