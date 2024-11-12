Видны глаза, нос и рот: мужчина показал загадочную рыбу "с человеческим лицом" (фото)

Уникальный экземпляр стал настолько известным в местной общине, что люди начали заходить в дом его владельца, чтобы увидеть чудо собственными глазами.

Ландшафтный дизайнер Малкольм Поусон из Лидса (Великобритания) три года назад купил за 150 фунтов стерлингов (около 8 тыс. грн) японскую рыбку, которую назвал Бобом. Это представитель вида парчовый карп кои, который характеризуется яркими бело-оранжевыми цветами, которые могут меняться со временем под воздействием солнечного света, воды и рациона, пишет издание Metro.

Со временем на голове у Боба, который живет в небольшом пруду-аквариуме, начали появляться черные пятна, похожие на очертания человеческого лица — глаза, нос и рот. Домашний любимец стал настолько известным в местной общине, что люди начали заходить в дом его владельца, чтобы увидеть чудо.

Карп стал звездой социальных сетей Фото: Malcolm Pawson

"Мои друзья и семья любят Боба. Люди, которые проходят мимо моего дома, останавливаются и смотрят, открыты ли ворота. Я рад всем, кто хочет увидеть или покормить нашу рыбку — она получает много внимания, это удивительно", — рассказывает Малкольм, отец троих детей.

Кои очень быстро стал звездой TikTok. Один пользователь пошутил: "Выглядит так же, как наш папа". Другие участники обсуждения называют Боба "красивым", "жутким", "уникальным", а также похожим на Пита из "Гэвина и Стейси".

"Сейчас я думаю над тем, чтобы сделать пруд еще больше, поскольку рыбы выросли очень большими. Боб невероятно жадный", — добавляет владелец уникальной рыбы.

Пользователи сети пишут, что рыба похожа на Пита из "Гэвина и Стейси" Фото: Malcolm Pawson

Напомним, ранее Фокус писал, что в Китае карп с жутким человекоподобным лицом напугал людей, когда кадры с животным попали в 2019 году в социальные сети. Одна женщина сказала, что она "превратилась в фею".

Кроме того, мы рассказывали, что загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами выбросилось на берег вблизи Лагуна Найджел (Калифорния, США). На опубликованном кадре можно заметить, что его стройное и длинное туловище запуталось в водорослях. Местные жители понятия не имеют, что это может быть.