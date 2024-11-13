Чоловік щоденно вживав енергетики та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото, відео)

Колекція Джоеля знаходиться в окремій кімнаті. Всі пляшки порожні, оскільки одного разу вони потекли та пошкодили полиці.

50-річний житель США на ім'я Джоел, відомий як CaffeineMan, зібрав найбільшу колекцію банок з-під енергетичних напоїв — цілих 1019 штук. Завдяки цьому він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

"Це приголомшливо. Я ніколи не думав, що встановлю рекорд у чомусь, але це просто показує, що якщо ти захоплений чимось, продовжуєш у тому ж дусі й не дозволяєш нічому зламати тебе, неважливо, наскільки це важко, продовжуй у тому ж дусі, і ти зможеш досягти великих цілей, таких як титул Книги рекордів Гіннеса", — зазначив він.

Чоловік є великим шанувальником цих напоїв та вживає 1-2 енергетичні напої на день. Люди часто бувають шоковані, коли дізнаються про це. Джоель зазначив, вони часто тримають у руках велику чашку кави та "поняття не мають" скільки кофеїну вони випивають.

Рекордсмен розповів, що є шанувальником напоїв з моменту, коли вони вперше з'явилися на прилавках магазинів в Америці.

"З часом, коли з'явилося більше енергетичних напоїв, я відчув, що не вистачає докладних оглядів на енергетичні напої, і вирішив спробувати свої сили на YouTube, торкнувшись теми, яка мені дуже подобалася, а також розповівши людям про безпеку кофеїну, бо це теж важливо для мене", — розповів чоловік.

У Джоела власний YouTube-канал, на якому майже 50 000 підписників. Багато великих компаній направляють йому нові продукти для огляду. Також чоловік регулярно отримує від своїх шанувальників баночки з напоями, які продаються лише у їхніх регіонах.

"Я став досить відомим на ринку енергетичних напоїв, тому що мої відеоролики залучають певну нішеву аудиторію", — розповів Джоел.

Його колекція розкладена на полицях в окремій кімнаті в його будинку, яка також є студією YouTube. Всі банки в колекції порожні, оскільки одного разу вони потекли та пошкодили полиці.

Окрім оглядів енергетичних напоїв, Джоел також публікує інформаційні відеоролики про здоров'я, про те, скільки кофеїну слід вживати людям і як довго він зберігається в організмі. Він зазначає, що енергетичні напої значно змінилися через десятиліття свого існування на ринку, і тепер кожен може знайти собі напій до смаку.

Нагадаємо, в Австралії помер найбільший у світі крокодил, занесений до Книги рекордів Гіннеса. Його здоров'я поступово погіршувалося з 15 жовтня.

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