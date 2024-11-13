Мужчина ежедневно употреблял энергетики и попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото, видео)

Коллекция Джоэля находится в отдельной комнате. Все бутылки пустые, поскольку однажды они потекли и повредили полки.

50-летний житель США по имени Джоэл, известный как CaffeineMan, собрал самую большую коллекцию банок из-под энергетических напитков — целых 1019 штук. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

"Это потрясающе. Я никогда не думал, что установлю рекорд в чем-то, но это просто показывает, что если ты увлечен чем-то, продолжаешь в том же духе и не позволяешь ничему сломать тебя, неважно, насколько это трудно, продолжай в том же духе, и ты сможешь достичь больших целей, таких как титул Книги рекордов Гиннеса", — отметил он.

Мужчина является большим поклонником этих напитков и употребляет 1-2 энергетических напитка в день. Люди часто бывают шокированы, когда узнают об этом. Джоэль отметил, они часто держат в руках большую чашку кофе и "понятия не имеют" сколько кофеина они выпивают.

Рекордсмен рассказал, что является поклонником напитков с момента, когда они впервые появились на прилавках магазинов в Америке.

"Со временем, когда появилось больше энергетических напитков, я почувствовал, что не хватает подробных обзоров на энергетические напитки, и решил попробовать свои силы на YouTube, затронув тему, которая мне очень нравилась, а также рассказав людям о безопасности кофеина, потому что это тоже важно для меня", — рассказал мужчина.

У Джоэла собственный YouTube-канал, на котором почти 50 000 подписчиков. Многие крупные компании направляют ему новые продукты для обзора. Также мужчина регулярно получает от своих поклонников баночки с напитками, которые продаются только в их регионах.

"Я стал достаточно известным на рынке энергетических напитков, потому что мои видеоролики привлекают определенную нишевую аудиторию", — рассказал Джоэл.

Его коллекция разложена на полках в отдельной комнате в его доме, которая также является студией YouTube. Все банки в коллекции пустые, поскольку однажды они потекли и повредили полки.

Кроме обзоров энергетических напитков, Джоэл также публикует информационные видеоролики о здоровье, о том, сколько кофеина следует употреблять людям и как долго он сохраняется в организме. Он отмечает, что энергетические напитки значительно изменились за десятилетия своего существования на рынке, и теперь каждый может найти себе напиток по вкусу.

Напомним, в Австралии умер самый большой в мире крокодил, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Его здоровье постепенно ухудшалось с 15 октября.

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