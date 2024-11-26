Розбили на шматочки: вандали зруйнували надгробок Скруджа з "Різдвяної пісні" (відео)

Місто Шрусбері, де знімали фільм рівно 40 років тому, користувалося популярністю серед туристів за рахунок могили вигаданого персонажа. Тепер поліція веде розслідування.

Вандали розбили надгробок Ебенезера Скруджа, використаний у фільмі "Різдвяна пісня". Він був розташований в англійському місті Шрусбері. Деталями поділилися The Associated Press.

Йдеться про реквізит картини 1984 року, який був за сюжетом труною вигаданого персонажа, який зневажав Різдво. Після закінчення зйомок було ухвалено рішення не прибирати камінь і всі 40 років він слугував як туристична пам'ятка.

Тепер же надгробок було зруйновано невідомими особами і поліція Шрусбері взялася за розслідування.

Представниця міської ради Гелен Болл у коментарі журналістам розповіла, що наразі влада обговорює, що робити тепер із каменем — полагодити чи замінити на новий, адже це місце справді користувалося популярністю і дехто їде спеціально туди, лише заради того, щоб побачити особисто надгробок із фільму.

"Там нема на що дивитися, крім розбитих шматків надгробка. Зараз не видно, що на ньому написано "Ебенезер Скрудж", бо він так пошкоджений. Це дуже нешанобливо", — заявила Гелен Болл.

Вандали розбили надгробок із "Різдвяної пісні" Фото: AP

Поліція Західної Мерсії повідомила, що надгробний камінь зазнав вандалізму в період з четверга по неділю. На фотографіях видно, що він розбитий на кілька частин. Представниця міської ради також додала, що не проти відновити поетичну справедливість.

"Якщо примари минулого, сьогодення і майбутнього захочуть відвідати вандалів посеред ночі, скинути їх і розбити на шматки, я думаю, це буде ідеальним покаранням", — додала Гелен Болл, згадавши сюжет "Різдвяної пісні".

Нагадаємо, раніше Фокус публікував добірку найцікавіших серіалів до Різдва, де також був ремейк "Різдвяної пісні". У центрі сюжету за класикою скнара Ебенезер Скрудж, який ненавидить людей і любить тільки владу і гроші.