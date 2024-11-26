Разбили на кусочки: вандалы разрушили надгробие Скруджа из "Рождественской песни" (видео)

Город Шрусбери, где снимали фильм ровно 40 лет назад, пользовался популярностью среди туристов за счет могилы вымышленного персонажа. Теперь полиция ведет расследование.

Вандалы разбили надгробие Эбенезера Скруджа, использованное в фильме "Рождественская песнь". Оно было расположено в английском городе Шрусбери. Деталями поделились The Associated Press.

Речь идет о реквизите картины 1984 года, который был по сюжету гробом вымышленного персонажа, который презирал Рождество. После окончания съемок было принято решение не убирать камень и все 40 лет он служил в качестве туристической достопримечательности.

Теперь же надгробие было разрушено неизвестными лицами и полиция Шрусбери взялась за расследование.

Представительница городского совета Хелен Болл в комментарии журналистам рассказала, что сейчас власти обсуждают, что делать теперь с камнем — починить или заменить на новый, ведь это место действительно пользовалось популярностью и некоторые едут специально туда, только ради того, чтобы увидеть лично надгробие из фильма.

"Там не на что смотреть, кроме разбитых кусков надгробия. Сейчас не видно, что на нем написано "Эбенезер Скрудж", потому что оно так повреждено. Это очень неуважительно", — заявила Хелен Болл.

Вандалы разбили надгробие из "Рождественской песни" Фото: AP

Полиция Западной Мерсии сообщила, что надгробный камень подвергся вандализму в период с четверга по воскресенье. На фотографиях видно, что он разбит на несколько частей. Представительница городского совета также добавила, что не против восстановить поэтическую справедливость.

"Если призраки прошлого, настоящего и будущего захотят навестить вандалов посреди ночи, сбросить их и разбить на куски, я думаю, это будет идеальным наказанием", — добавила Хелен Болл, вспомнив сюжет "Рождественской песни".

Напомним, ранее Фокус публиковал подборку самых интересных сериалов к Рождеству, где также был ремейк "Рождественской песни". В центре сюжета по классике скряга Эбенезер Скрудж, который ненавидит людей и любит только власть и деньги.