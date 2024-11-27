"Джекпот": новий власник будинку приголомшений тим, що він знайшов у старому столі (фото)

Чоловік прибирав у нещодавно купленому будинку і натрапив на "зіркову банкноту". Попри те, що вона не в ідеальному стані, її рідкісність та унікальний статус можуть привабити колекціонерів.

Чоловік зі штату Аризона (США) знайшов рідкісну банкноту в $500 майже столітньої давності. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Іноді під час розбору старих меблів можна знайти щось дивовижне, але домовласник із Фінікса, штат Аризона, явно не очікував натрапити на рідкісну купюру в $500, вік якої може сягати майже 100 років.

Користувач Reddit під ніком /CobblerSoft2147 розповів, що виявив банкноту, прибираючи в нещодавно купленому будинку. Переглядаючи шухляди старого столу, залишеного попередніми власниками, він натрапив на "зоряну банкноту" номіналом $500 з низьким серійним номером.

"Я вважаю, що купюра датується 1932 роком, ґрунтуючись на проведеному мною дослідженні. Вона унікальна, тому що є зоряною і має дуже низький серійний номер. За оцінками користувачів Reddit, її вартість може становити від $1 000 до $10 000", — поділився він.

Знайдена купюра має серійний номер L00003079 і маленьку зелену зірочку Фото: Reddit

Видання Newsweek зазначає, що "зоряні банкноти" випускаються як заміна дефектних екземплярів і відзначаються зірочкою поруч із серійним номером. Знайдена купюра має серійний номер L00003079 і маленьку зелену зірочку.

Фотографії банкноти, опубліковані u/CobblerSoft2147 на Reddit 11 листопада, викликали справжній ажіотаж. Сам 32-річний власник знахідки здивований, що його пост став вірусним.

"Я не очікував такої уваги. Я бачив, як інші діляться знахідками монет і банкнот на Reddit, але не думав, що мій випадок приверне стільки уваги", — зізнався він.

Користувачі активно обговорювали знахідку, ділячись оцінками її вартості та власними історіями про рідкісні знахідки.

"Мінімальна вартість таких банкнот — $1300, а деякі можуть продаватися за $5000 і більше", "Рідкісний екземпляр з історією", "Джекпот", — писали вони.

Попри те, що банкнота не в ідеальному стані, її рідкість та унікальний статус можуть привабити колекціонерів. Зараз домовласник планує дізнатися точну вартість банкноти, після чого має намір продати знахідку.

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