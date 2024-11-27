"Джекпот": новый владелец дома ошеломлен тем, что он нашел в старом столе (фото)

Мужчина убирал в недавно купленном доме и наткнулся на "звездную банкноту". Несмотря на то, что она не в идеальном состоянии, ее редкость и уникальный статус могут привлечь коллекционеров.

Мужчина из штата Аризона (США) нашел редкую банкноту в $500 почти столетней давности. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Иногда при разборе старой мебели можно найти что-то удивительное, но домовладелец из Финикса, штат Аризона, явно не ожидал наткнуться на редкую купюру в $500, возраст которой может достигать почти 100 лет.

Пользователь Reddit под ником /CobblerSoft2147 рассказал, что обнаружил банкноту, убирая в недавно купленном доме. Просматривая ящики старого стола, оставленного предыдущими владельцами, он наткнулся на "звездную банкноту" номиналом $500 с низким серийным номером.

"Я полагаю, что купюра датируется 1932 годом, основываясь на проведенном мной исследовании. Она уникальна, потому что является звездной и имеет очень низкий серийный номер. По оценкам пользователей Reddit, ее стоимость может составлять от $1 000 до $10 000", — поделился он.

Найденная купюра имеет серийный номер L00003079 и маленькую зеленую звездочку Фото: Reddit

Издание Newsweek отмечает, что "звездные банкноты" выпускаются как замена дефектных экземпляров и отмечаются звездочкой рядом с серийным номером. Найденная купюра имеет серийный номер L00003079 и маленькую зеленую звездочку.

Фотографии банкноты, опубликованные u/CobblerSoft2147 на Reddit 11 ноября, вызвали настоящий ажиотаж. Сам 32-летний владелец находки удивлен, что его пост стал вирусным.

"Я не ожидал такого внимания. Я видел, как другие делятся находками монет и банкнот на Reddit, но не думал, что мой случай привлечет столько внимания", — признался он.

Пользователи активно обсуждали находку, делясь оценками ее стоимости и собственными историями о редких находках.

"Минимальная стоимость таких банкнот — $1300, а некоторые могут продаваться за $5000 и больше", "Редкий экземпляр с историей", "Джекпот", — писали они.

Несмотря на то, что банкнота не в идеальном состоянии, ее редкость и уникальный статус могут привлечь коллекционеров. Сейчас домовладелец планирует узнать точную стоимость банкноты, после чего намерен продать находку.

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