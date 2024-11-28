Приблизно раз на місяць: жінка злиться на чоловіка через те, що він "часто" бачиться з друзями

За словами жінки, всі його друзі не обзавелися сім'єю і бажають бачитися ще частіше, але це викликає невдоволення у матері дворічної дитини. У мережі їй порадили знайти собі хобі.

Жінка незадоволена тим, що її чоловік раз на місяць хоче зустрічатися зі своїми друзями, поки вона сидить удома через зайнятість своїх знайомих. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

За її словами, вона дуже зла на свого коханого, адже він нібито занадто часто бачиться з товаришами. У сім'ї є дворічний син і жінка працює на півставки 3 дні на тиждень. Ще 2 дні вона повністю приділяє своєму синові та благоустрою будинку, поки чоловік цілими днями заробляє гроші.

"Чоловік один вечір на тиждень займається своїм хобі. Він почав зустрічатися з другом у вихідні, можливо, раз на місяць. Він або забирає нашого сина, і я залишаюся вдома сама, або він залишається зі мною", — розповідає жінка.

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Також її чоловік проводить з іншими людьми різдвяні вечори, а ніхто з них не має власних родин, тож вони мають намір зустрічатися ще частіше. Жінка переконана, що це занадто, проте все ж запитала в користувачів, як вони ставляться до такої розваги її коханого.

"(Мені) немає з ким піти куди-небудь. Подруги — всі мами, вони зайняті немовлятами, або вагітні, або зайняті своїми сім'ями, або зайняті у вихідні та не виявляють жодного інтересу до вечірніх або вихідних зустрічей", — ділиться далі жінка.

У коментарях користувачі були шоковані тим, що для неї зустрічі раз на місяць — занадто часто, особливо з огляду на той факт, що чоловік час від часу бере із собою на посиденьки дитину.

"Відсутність у вас сприятливого кола спілкування — не надто вагома причина для того, щоб він залишався вдома. Ви можете з такою ж легкістю знайти собі хобі в один із чотирьох вечорів на тижні", — написав користувач мережі.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що жінка протягом 30 років потай від чоловіка відкладала "заначку" і тепер стала мільйонеркою. За словами Надії, у них із чоловіком є спільний рахунок, куди обидва перераховують гроші зі своїх заробітних плат. Таким чином вони оплачують домашні витрати, зокрема їжу та комунальні платежі.