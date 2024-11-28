Примерно раз в месяц: женщина злится на мужа из-за того, что он "часто" видится с друзьями

По словам женщины, все его друзья не обзавелись семьей и желают видеться еще чаще, но это вызывает недовольство у матери двухлетнего ребенка. В сети ей посоветовали найти себе хобби.

Женщина недовольна тем, что ее муж раз в месяц хочет встречаться со своими друзьями, пока она сидит дома из-за занятости своих знакомых. Об этом говорится в материале Mirror.

По ее словам, она очень зла на своего возлюбленного, ведь он якобы слишком часто видится с товарищами. У семьи есть двухлетний сын и женщина работает на полставки 3 дня в неделю. Еще 2 дня она полностью уделяет своему сыну и благоустройству дома, пока муж целыми днями зарабатывает деньги.

"Муж один вечер в неделю занимается своим хобби. Он начал встречаться с другом по выходным, может быть, раз в месяц. Он либо забирает нашего сына, и я остаюсь дома одна, либо он остается со мной", — рассказывает женщина.

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Также ее муж проводит с другими людьми рождественские вечера, а ни у кого из них нет собственных семей, поэтому они намерены встречаться еще чаще. Женщина убеждена, что это слишком, однако все же спросила у пользователей, как они относятся к такому развлечению ее возлюбленного.

"(Мне) не с кем пойти куда-нибудь. Подруги — все мамы, они заняты грудными детьми, или беременны, или занимаются своими семьями, или заняты по выходным и не проявляют ни малейшего интереса к вечерним или выходным встречам", — делится далее женщина.

В комментариях пользователи были шокированы тем, что для нее встречи раз в месяц — слишком часто, особенно учитывая тот факт, что муж время от времени берет с собой на посиделки ребенка.

"Отсутствие у вас благоприятного круга общения — не слишком веская причина для того, чтобы он оставался дома. Вы можете с такой же легкостью найти себе хобби в один из четырех вечеров на неделе", — написал пользователь сети.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что женщина в течение 30 лет втайне от мужа откладывала "заначку" и теперь стала миллионершей. По словам Надежды, у них с мужем есть общий счет, куда оба перечисляют деньги со своих заработных плат. Таким образом они оплачивают домашние расходы, в частности еду и коммунальные платежи.