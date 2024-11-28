Щозими прив'язують до берега: пара розповіла про досвід життя у плавучому будинку на озері

За словами Сари, їм із чоловіком вдалося скоротити 70% своїх витрат і таке життя в ізоляції їм безумовно до душі. Є й мінуси, зокрема те, що щодня доводиться діставатися на роботу до офісу спочатку човном.

Пара живе в плавучому будинку вартістю 70 тисяч фунтів стерлінгів (3,6 млн гривень) і розповіла про мінуси та плюси такого варіанту будинку. Про це йдеться в матеріалі Metro.

Розташований він у районі озера Фонтана в американському штаті Північна Кароліна. Місце оточене горами і пишним зеленим лісом, що робить територію раєм для інтровертів. Така повна ізоляція привабила Сару та Брендона Джонсів і вони створили життя своєї мрії в будиночку посеред озера.

Пара відремонтувала свій куточок зі скошеним дахом всього за 2 місяці, зробивши в будівлі нову підлогу, встановивши вікна і сонячні батареї, а також провівши опалення й освітлення.

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Більшу частину року їхній будинок просто плаває на платформі по озеру, проте в зимовий період все змінюється. Через морози вони змушені прив'язувати будівлю до берега, що є однією з труднощів такого способу життя.

Варто зазначити, що Сара і Брендон працюють, але не віддалено, як можна подумати. Вони обидва щодня дістаються човном 1996 року до автівки, що стоїть біля пристані, та їдуть до офісу.

Користувачі TikTok насамперед були зацікавлені водопровідною системою, проте пара їх заспокоїла — у будинку є резервуар, який щотижня відкачується за допомогою пересувного човна-насоса, що знімає побоювання, що їхні відходи потрапляють просто в озеро.

Родині вкрай подобається їхня ізоляція, проте є моменти, які ускладнюють звичне життя. Зокрема йдеться і про доставку пошти, адже не всі листоноші бажають переправлятися човном до будинку. Водночас, їх усе влаштовує і найближчим часом переїжджати вони не мають наміру.

"Один лише вид водойми може фізіологічно заспокоювати і благотворно впливати на психічне здоров'я. Я це відчуваю! Життя тут стало справжнім подарунком для нашої нервової системи", — заявила Сара.

Ще одним плюсом є фінансова складова, адже аналогічні за розміром будинки на невеличкій ділянці землі дуже дорогі, проте завдяки своєму рішенню сім'я скоротила витрати майже на 70%. Тепер вони можуть відкладати значну частину зарплати.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що чоловік побудував за $13 тисяч хатину в лісі. У незвичайному будинку є все необхідне для життя, зокрема система фільтрації дощової води, сонячні панелі та акумулятори для накопичення енергії.