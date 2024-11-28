Каждую зиму привязывают к берегу: пара рассказала об опыте жизни в плавучем доме на озере

По словам Сары, им с мужем удалось сократить 70% своих расходов и такая жизнь в изоляции им определенно по душе. Есть и минусы, включая тот, что ежедневно приходится добираться на работу в офис сначала на лодке.

Пара живет в плавучем доме стоимостью в 70 тысяч фунтов стерлингов (3,6 млн гривен) и рассказала о минусах и плюсах такого варианта дома. Об этом говорится в материале Metro.

Находится это в районе озера Фонтана в американском штате Северная Каролина. Место окружено горами и пышным зеленым лесом, что делает территорию раем для интровертов. Такая полная изоляция привлекла Сару и Брэндона Джонсов и они создали жизнь своей мечты в домике посреди озера.

Пара отремонтировала свой уголок со скошенной крышей всего за 2 месяца, сделав в здании новый пол, установив окна и солнечные батареи, а также проведя отопление и освещение.

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Большую часть года их дом попросту плавает на платформе по озеру, однако в зимний период все меняется. Из-за морозов они вынуждены привязывать здание к берегу, что является одной из трудностей такого образа жизни.

Стоит отметить, что Сара и Брэндон работают, но не удаленно, как можно подумать. Они оба ежедневно добираются на лодке 1996 года к машине, которая стоит у пристани и едут в офис.

Пользователи TikTok в первую очередь были заинтересованы водопроводной системой, однако пара их успокоила — в доме есть резервуар, который еженедельно откачивается с помощью передвижной лодки-насоса, что снимает опасения, что их отходы попадают прямо в озеро.

Семье крайне нравится их изоляция, однако есть моменты, которые усложняют привычную жизнь. В том числе речь и про доставку почты, ведь не все почтальоны желают переправляться на лодке к дому. В то же время, их все устраивают и в ближайшее время переезжать они не намерены.

"Один лишь вид водоема может физиологически успокаивать и благотворно влиять на психическое здоровье. Я это чувствую! Жизнь здесь стала настоящим подарком для нашей нервной системы", — заявила Сара.

Еще одним плюсом является финансовая составляющая, ведь аналогичные по размеру дома на небольшом участке земли очень дорогие, однако благодаря своему решению семья сократила расходы почти на 70%. Теперь они могут откладывать значительную часть зарплаты.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что мужчина построил за $13 тысяч хижину в лесу. В необычном доме есть все необходимое для жизни, в частности система фильтрации дождевой воды, солнечные панели и аккумуляторы для накопления энергии.