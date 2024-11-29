Історія затонулого флоту: втрачені монети за $1 млн повернули через роки (відео)

У 2015 році рятувальники виявили скарб зі 101 золотої монети. Однак частина знахідки, а саме 50 монет, була прихована і згодом вкрадена.

Влада штату Флорида оголосила про успішне завершення багаторічного розслідування, яке призвело до виявлення 37 золотих монет, викрадених із затонулого іспанського флоту 1715 року. Вартість знахідки оцінюють у понад 1 мільйон доларів. Про це пише CNN.

Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди повідомила, що монети були повернуті після довгих пошуків і роботи з ФБР. Операція почалася після крадіжки, що сталася 2015 року, коли частина золотих монет була прихована і незаконно продана.

Історія затонулого флоту

Іспанський флот, що перевозив скарби з Гавани до Севільї, зазнав аварії біля узбережжя Східної Флориди через ураган у липні 1715 року. Відтоді кораблі та їхні вантажі стали об'єктом пильного інтересу шукачів скарбів і дослідників. Першу знахідку артефактів було зроблено 1928 року, а наступні десятиліття принесли безліч нових відкриттів, включно з дорогоцінними монетами та іншими цінностями.

У 2015 році контрактні рятувальники виявили скарб зі 101 золотої монети в районі узбережжя Скарбів Флориди. Однак частина знахідки — 50 монет — була прихована і згодом вкрадена.

Монети було вилучено з приватних будинків, сейфів і навіть в аукціоніста, який придбав їх, не знаючи про їхнє походження Фото: CNN

Розслідування та арешт

Слідчі використовували сучасні методи цифрової криміналістики для встановлення винного. Основним підозрюваним став Ерік Шмітт, член сім'ї рятувальників, які виявили монети 2015 року.

Докази, включно з метаданими та геолокаційними даними, пов'язали його з незаконним продажем вкрадених монет у 2023-2024 роках. Монети було вилучено з приватних будинків, сейфів і навіть в аукціоніста, який придбав їх, не знаючи про їхнє походження.

Шмітту висунуто звинувачення в торгівлі краденим майном. Деякі монети, за словами влади, він навіть навмисне повернув в океан 2016 року, де вони пізніше були знайдені іншими рятувальниками.

Наразі з вкрадених 50 монет знайдено 37, інші 13 все ще вважаються зниклими. Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи продовжує роботу з їх пошуку. Знайдені артефакти повернуть законним власникам.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в річці старовинну "капсулу часу". Джейн Істман часто займається пошуком давно втрачених предметів. Нещодавно вона виявила старовинну пляшку, вміст якої її сильно здивував.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.