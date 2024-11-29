История затонувшего флота: утраченные монеты за $1 млн вернули спустя годы (видео)

В 2015 году спасатели обнаружили клад из 101 золотой монеты. Однако часть находки, а именно 50 монет, была утаена и впоследствии украдена.

Власти штата Флорида объявили об успешном завершении многолетнего расследования, которое привело к обнаружению 37 золотых монет, похищенных с затонувшего испанского флота 1715 года. Стоимость находки оценивается более чем в 1 миллион долларов. Об этом пишет CNN.

Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды сообщила, что монеты были возвращены после долгих поисков и работы с ФБР. Операция началась после кражи, произошедшей в 2015 году, когда часть золотых монет была скрыта и незаконно продана.

История затонувшего флота

Испанский флот, перевозивший сокровища из Гаваны в Севилью, потерпел крушение у побережья Восточной Флориды из-за урагана в июле 1715 года. С тех пор корабли и их грузы стали объектом пристального интереса кладоискателей и исследователей. Первая находка артефактов была сделана в 1928 году, а последующие десятилетия принесли множество новых открытий, включая драгоценные монеты и другие ценности.

В 2015 году контрактные спасатели обнаружили клад из 101 золотой монеты в районе побережья Сокровищ Флориды. Однако часть находки — 50 монет — была утаена и впоследствии украдена.

Монеты были изъяты из частных домов, сейфов и даже у аукциониста, который приобрел их, не зная об их происхождении Фото: CNN

Расследование и арест

Следователи использовали современные методы цифровой криминалистики для установления виновного. Основным подозреваемым стал Эрик Шмитт, член семьи спасателей, которые обнаружили монеты в 2015 году.

Улики, включая метаданные и геолокационные данные, связали его с незаконной продажей украденных монет в 2023–2024 годах. Монеты были изъяты из частных домов, сейфов и даже у аукциониста, который приобрел их, не зная об их происхождении.

Шмитту предъявлены обвинения в торговле краденым имуществом. Некоторые монеты, по словам властей, он даже умышленно вернул в океан в 2016 году, где они позже были найдены другими спасателями.

На данный момент из украденных 50 монет найдены 37, остальные 13 все еще числятся пропавшими. Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы продолжает работу по их поиску. Найденные артефакты будут возвращены законным владельцам.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла в реке старинную "капсулу времени". Джейн Истман часто занимается поиском давно утраченных предметов. Недавно она обнаружила старинную бутылку, содержимое которой ее сильно удивило.

Также стало известно, что в заброшенном доме нашли загадочное завещания 164-летней давности. Лука Гоури-Смит, исследуя семейный особняк, наткнулся на уникальный документ среди старых фотографий на чердаке. Мужчина решил изучить таинственное завещание, чтобы узнать историю своей семьи.