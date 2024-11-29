Чоловік купив на розпродажі старовинну пляшку з лякаючим написом: що було всередині (фото)

Знахідка, вік якої оцінюється у 80 років, привернула увагу покупця своєю незвичайною етикеткою. Пляшка здивувала не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й станом.

На розпродажі нерухомості в Нью-Йорку (США) чоловік зробив незвичайну знахідку. Він помітив старовинну пляшку з попереджувальним написом "Ця пляшка містить смертельну отруту". Про це пише Newsweek.

Артефакт, вік якого оцінюють у 80 років, виявився майже повністю заповнений миш'яком.

Покупець розповів, що розпродаж проводили в будинку, що належав цвинтарному доглядачеві та муляру. Серед безлічі незвичайних предметів саме пляшка із зображенням щура привернула його увагу.

"Я люблю збирати дивини, а ця пляшка здалася мені унікальною, особливо з такою етикеткою, що лякає", — поділився він.

Серед безлічі незвичайних предметів саме пляшка із зображенням щура привернула увагу покупця Фото: Reddit

Знахідка здивувала не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й станом: отрута всередині пляшки зберегла свою токсичність.

"Миш'як не розкладається, тому я тримаю пляшку закритою", — зазначив колекціонер.

Попри професійний профіль попереднього власника, зв'язок пляшки з його роботою не підтвердився. За словами покупця, миш'як у цьому випадку виконував функцію щурячої отрути, яку можна було придбати в магазинах того часу. Він заявив, що не збирається відкривати пляшку, а тим більше використовувати її вміст. У найближчому майбутньому чоловік планує зберігати небезпечну пляшку в замкненому скляному футлярі разом з іншими незвичайними знахідками.

"В ідеалі я хотів би передати її колекціонеру, який піклуватиметься про неї. Можливо, тому, хто збирає старовинні пляшки або рідкісні дивини", — додав він.

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