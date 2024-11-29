Мужчина купил на распродаже старинную бутылку с пугающей надписью: что было внутри (фото)

Находка, возраст которой оценивается в 80 лет, привлекла внимание покупателя своей необычной этикеткой. Бутылка удивила не только своим внешним видом, но и состоянием.

На распродаже недвижимости в Нью-Йорке (США) мужчина сделал необычную находку. Он заметил старинную бутылку с предупреждающей надписью "Эта бутылка содержит смертельный яд". Об этом пишет Newsweek.

Артефакт, возраст которого оценивается в 80 лет, оказался почти полностью заполнен мышьяком.

Покупатель рассказал, что распродажа проводилась в доме, принадлежавшем кладбищенскому смотрителю и каменщику. Среди множества необычных предметов именно бутылка с изображением крысы привлекла его внимание.

"Я люблю собирать диковинки, а эта бутылка показалась мне уникальной, особенно с такой пугающей этикеткой", — поделился он.

Среди множества необычных предметов именно бутылка с изображением крысы привлекла внимание покупателя Фото: Reddit

Находка удивила не только своим внешним видом, но и состоянием: яд внутри бутылки сохранил свою токсичность.

"Мышьяк не разлагается, поэтому я держу бутылку закрытой", — отметил коллекционер.

Несмотря на профессиональный профиль предыдущего владельца, связь бутылки с его работой не подтвердилась. По словам покупателя, мышьяк в этом случае выполнял функцию крысиного яда, который можно было приобрести в магазинах того времени. Он заявил, что не собирается открывать бутылку, а тем более использовать ее содержимое. В ближайшем будущем мужчина планирует хранить опасную бутылку в запертом стеклянном футляре вместе с другими необычными находками.

"В идеале я хотел бы передать ее коллекционеру, который будет заботиться о ней. Возможно, тому, кто собирает старинные бутылки или редкие диковинки", — добавил он.

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