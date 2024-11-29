Мавзолей жаху: дослідниця розкрила похмурі таємниці старого кладовища (відео)

Хлоя Урбекс продовжує вивчати похмурі куточки Європи, досліджуючи занедбані лікарні, морги та кладовища. Її роботи привертають увагу любителів історії та містики.

Британська дослідниця Хлоя Урбекс, відома своїми зануреннями у світ покинутих місць, поділилася своєю останньою знахідкою. Ним виявився напівзруйнований мавзолей на одному з кладовищ. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Споруда виявилася справжньою тимчасовою капсулою, що зберігає моторошні артефакти минулого, включно зі старими трунами, ліфтом і реліквіями поховань.

"Мавзолей має три рівні, один з яких знаходиться під землею", — розповіла Хлоя.

На середньому рівні дослідники виявили старий тролейбус, ножичний ліфт і стіни, викладені нішами з людськими кістками.

"Вони кістки належали тим, хто не міг дозволити собі окрему ділянку на кладовищі", — пояснила вона.

Кладовище, де розташований мавзолей, як і раніше, відкрите для відвідувань Фото: TikTok

Кладовище, де розташований мавзолей, як і раніше, відкрите для відвідувань, проте сама споруда перебуває в занедбаному стані.

"Це не занедбане місце, але його стан залишає бажати кращого", — додала Хлоя.

Крім того, дослідники знайшли каплицю зі статуями й кілька відкритих трун.

Напівзруйнований мавзолей на одному з кладовищ Фото: TikTok

Хлоя опублікувала фотографії та відео своєї знахідки в Instagram, викликавши бурхливі емоції у підписників.

"Прекрасно", "Нічого собі", "Ух ти", — писали вони.

Це не перша подібна знахідка для Хлої. Минулого місяця вона виявила покинутий морг у Бельгії. Будівля вікторіанської епохи зберегла стіл для розтину і старовинний катафалк.

"Це місце мало вигляд, немов його заморозили в часі", — розповіла Хлоя.

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