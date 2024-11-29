Мавзолей ужаса: исследовательница раскрыла мрачные тайны старого кладбища (видео)

Хлоя Урбекс продолжает изучать мрачные уголки Европы, исследуя заброшенные больницы, морги и кладбища. Ее работы привлекают внимание любителей истории и мистики.

Британская исследовательница Хлоя Урбекс, известная своими погружениями в мир заброшенных мест, поделилась своей последней находкой. Им оказался полуразрушенный мавзолей на одном из кладбищ. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Постройка оказалось настоящей временной капсулой, хранящей жуткие артефакты прошлого, включая старые гробы, лифт и реликвии захоронений.

"Мавзолей имеет три уровня, один из которых находится под землей", — рассказала Хлоя.

На среднем уровне исследователи обнаружили старый троллейбус, ножничный лифт и стены, выложенные нишами с человеческими костями.

"Они кости принадлежали тем, кто не мог позволить себе отдельный участок на кладбище", — пояснила она.

Кладбище, где находится мавзолей, по-прежнему открыто для посещений Фото: TikTok

Кладбище, где находится мавзолей, по-прежнему открыто для посещений, однако само сооружение находится в запущенном состоянии.

"Это не заброшенное место, но его состояние оставляет желать лучшего", — добавила Хлоя.

Кроме того, исследователи нашли часовню со статуями и несколько открытых гробов.

Полуразрушенный мавзолей на одном из кладбищ Фото: TikTok

Хлоя опубликовала фотографии и видео своей находки в Instagram, вызвав бурные эмоции у подписчиков.

"Прекрасно", "Ничего себе", "Ух ты", — писали они.

Это не первая подобная находка для Хлои. В прошлом месяце она обнаружила заброшенный морг в Бельгии. Здание викторианской эпохи сохранило стол для вскрытия и старинный катафалк.

"Это место выглядело, словно его заморозили во времени", — рассказала Хлоя.

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