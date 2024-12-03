Пісня-хіт TikTok стала мемом: користувачі масово пародіюють оригінальний кліп (відео)
Незвичайний кліп на пісню BAM BAM BAM від Misha Miller і Alex Velea надихнув користувачів TikTok на створення вірусного тренда. Тепер мільйони знімають пародії, замінюючи капелюх із відео на найнесподіваніші предмети — від килимків до автомобільних шин.
У TikTok з'явився новий вірусний тренд, пов'язаний із піснею Misha Miller x Alex Velea — BAM BAM. Трек уже набрав мільйони переглядів, а його популярність значно зросла завдяки незвичайному відеокліпу, тренд навіть дістався до Збройних сил України, пише "24 канал".
@ic1_construction Another crazy idea 😂😂 #bam #bam #funny #dancing #work #time #construction #music #trendingsong🔥 #foryoupage❤️❤️ #crazy #happydance #moldova🇲🇩 #romania🇷🇴 #celotex ♬ sunet original - m1shamiller
У кліпі виконавиця постала в загадковому образі: вона була одягнена в чорне, а обличчя приховувала вуаль, прикріплена до величезного чорного капелюха. Саме ця деталь і зачепила користувачів TikTok і надихнула на створення креативних пародій.
Суть тренда проста, але неймовірно кумедна: замість оригінального капелюха користувачі використовують найнесподіваніші предмети — коробки, килимки, автомобільні шини і навіть кухонні підставки. Такі ролики збирають сотні тисяч лайків, а загальне охоплення тренда давно перевалило за мільйони.
@yuliiashchavinska #bam#bam#dancing#ukraine🇺🇦 #дитячийсадок ♬ sunet original - m1shamiller
@bloger_youpti 😂😂🫡 @m1shamiller #recommendations #юмор #тренд ♬ sunet original - m1shamiller
@bloger_youpti 😂😂🫡 @m1shamiller #recommendations #юмор #тренд ♬ sunet original - m1shamiller
@m1shamiller BAM BAM BAM 🤣🤣🤣 #mishamiller #alexvelea #song #bambam ♬ sunet original - m1shamiller
Цікаво, що сама Misha Miller оцінила креатив шанувальників і навіть приєдналася до тренду, знявши свій варіант.
@m1shamiller BAM BAM BAM 🤣🤣🤣 #mishamiller #alexvelea #song #bambam ♬ sunet original - m1shamiller
Оригінальний кліп, який надихнув мільйони, можна знайти на YouTube.
Нагадаємо, 8 листопада в уряді Канади повідомили про заборону діяльності TikTok у країні. Китайську соцмережу підозрюють у загрозі національній безпеці.
Раніше повідомлялося, що в TikTok завірусився дивний тренд для боротьби зі старінням.