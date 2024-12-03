"Неможливо пояснити": за мить до виверження вулкана сталось дещо незбагненне (фото)

Багато хто з місцевих жителів вважає цей вулкан "священним". Останнє виверження зайвий раз змусило їх впевнитись у своїй вірі.

Жителі Японії за мить до виверження вулкана побачили дивну оптичну ілюзію: помаранчевий дим, що нагадувала "вогняного дракона". Відповідне відео, зняте ввечері 27-го листопада, швидко стало вірусним й зібрало у соціальних мережах мільйони переглядів.

На кадрах можна побачити, як на заході сонця з найвищої вершини в Японії — гори Фудзі — здіймається помаранчевий дим, що здалеку нагадує силует дракона.

Багато хто з місцевих вважає цей вулкан "священним". Останнє виверження зайвий раз змусило їх впевнитись у своїй вірі.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене й ділилися знімками, зробленими з різних ракурсів. Наприклад, одну з фотографій зафіксував метеорологічний супутник.

До слова, дим з вулкана — це суміш водяної пари, вуглекислого газу, сірчистих газів та попелу. Зазвичай він має темно-сірий відтінок, проте іноді через розсіювання світла змінює забарвлення на помаранчеве.

"Це дивовижно. Показано так чітко. Драконе, будь ласка, зроби цей світ кращим якнайшвидше. Благаю тебе", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Ось, чому Фудзі називають священною горою";

"Схоже на дракона, який підіймається. Чудові кадри, дякую", — зазначив наступний коментатор;

Ще один юзер написав: "Це неможливо пояснити".

Видання What's The Jam повідомляє, що в цій місцевості часто спостерігають дивовижні природні явища.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що оптична ілюзія з двома молодими людьми заплутала користувачів мережі. Вони довго дивилися на зображення, вперше опубліковане на соціальній платформі Reddit, але так і не змогли розгадати його секрет.

До того ж ми розповідали про блогера Саймона Бруннера, учасника конкурсу Ninja Warrior, який показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермаєр, яка нібито повисає на мотузковому мосту в австрійських горах.