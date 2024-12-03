"Невозможно объяснить": за мгновение до извержения вулкана произошло нечто странное (фото)

Многие из местных жителей считают этот вулкан "священным". Последнее извержение лишний раз заставило их убедиться в своей вере.

Жители Японии за мгновение до извержения вулкана увидели странную оптическую иллюзию: оранжевый дым, напоминающий "огненного дракона". Соответствующее видео, снятое вечером 27-го ноября, быстро стало вирусным и собрало в социальных сетях миллионы просмотров.

На кадрах можно увидеть, как на закате солнца с самой высокой вершины Японии — горы Фудзи — поднимается оранжевый дым, издалека напоминающий силуэт дракона.

Многие из местных считают этот вулкан "священным". Последнее извержение лишний раз заставило их убедиться в своей вере.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное и делились снимками, сделанными с разных ракурсов. Например, одну из фотографий зафиксировал метеорологический спутник.

К слову, дым из вулкана — это смесь водяного пара, углекислого газа, сернистых газов и пепла. Обычно он имеет темно-серый оттенок, однако иногда из-за рассеивания света меняет окраску на оранжевую.

"Это удивительно. Показано так четко. Дракон, пожалуйста, сделай этот мир лучше как можно быстрее. Умоляю тебя", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Вот, почему Фудзи называют священной горой";

"Похоже на поднимающегося дракона. Замечательные кадры, спасибо", — отметил следующий комментатор;

Еще один юзер написал: "Это невозможно объяснить".

Издание What's The Jam сообщает, что в этой местности часто наблюдают удивительные природные явления.

Напомним, ранее Фокус писал, что оптическая иллюзия с двумя молодыми людьми запутала пользователей сети. Они долго смотрели на изображение, впервые опубликованное на социальной платформе Reddit, но так и не смогли разгадать его секрет.

К тому же мы рассказывали о блогере Саймоне Бруннере, участнике конкурса Ninja Warrior, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсершу Пию Нидермайер, которая повисла на веревочном мосту в австрийских горах.