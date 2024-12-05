Роги оленя: перукар створив приголомшливі зачіски і показав, як йому це вдалося

Перукар із Китаю створив дві неймовірні зачіски на головах своїх асистенток. І, судячи з усього, він не використовував нічого, крім гребінця і лінійки.

Китайський перукар Чжао Інін створив оленячі роги на голові своєї помічниці. А потім, озброївшись гребінцем і лаком для волосся, створив голову оленя на маківці ще однієї дівчини. Його майстерність вразила підписників. Про це пише Daily Mail.

Стиліст створив приголомшливі зачіски

Обидва ролика Чжао відзняв у своєму салоні в Чжецзяні, Китай. На відео видно, як перукар начісує волосся своєї помічниці Цзю і фіксує укладку лаком для волосся, щоб закріпити її блискучі темні локони.

Начісування — це процес, під час якого стиліст розчісує волосся від кінчиків пасом у напрямку до шкіри голови, щоб воно виглядало густішим і об'ємнішим.

Чжао надав волоссю форму загострених оленячих рогів, а потім рясно скропив волосся лаком, щоб зачіска тримала форму.

"Творчість — це так весело, і мені подобається робити різні божевільні зачіски і ділитися ними з людьми", — розповідав стиліст раніше.

Однак користувачі соціальних мереж хоч і були вражені зачіскою, але зазначили, що дівчині доведеться довго розчісувати локони, перед тим як вийти з салону, адже роги точно не помістяться в машину. А від кількості лаку на голові в неї точно болітиме шия.

Але одними рогами стиліст не обмежився і створив ще одну зачіску, цього разу у вигляді голови оленя з рогами. Він знову начесав волосся і залив його лаком.

Зачіска у вигляді голови оленя Фото: Скриншот

Потім перукар швидко додав жовті очі в закручене волосся і намалював ніс і рот, щоб вони мали реалістичний вигляд.

Здалеку могло здатися, що дівчина носить голову тварини як капелюх на маківці, що має досить моторошний вигляд.

Цього разу коментатори пошкодували, що їм не показали, скільки шампуню довелося використати помічниці стиліста, щоб змити всю цю пишність зі своєї голови.

Нагадаємо, раніше дівчина відмовилася від шампуню і кондиціонера та показала, який вигляд має її волосся. Джорджія Пек зізналася, що миє волосся відварами з трав і робить маски з натуральних інгредієнтів.