Рога оленя: парикмахер создал потрясающие прически и показал, как ему это удалось

Парикмахер из Китая создал две невероятные прически на головах своих ассистенток. И, судя по всему, он не использовал ничего кроме расчески и линейки.

Китайский парикмахер Чжао Инин создал оленьи рога на голове своей помощницы. А потом, вооружившись расческой и лаком для волос, создал голову оленя на макушке еще одной девушки. Его мастерство поразило подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.

Стилист создал потрясающие прически

Оба ролика Чжао отснял в своем салоне в Чжэцзяне, Китай. На видео видно, как парикмахер начесывает волосы своей помощницы Цзю и фиксирует укладку лаком для волос, чтобы закрепить ее блестящие темные локоны.

Начесывание — это процесс, при котором стилист расчесывает волосы от кончиков прядей по направлению к коже головы, чтобы они выглядели гуще и объемнее.

Чжао придал волосам форму заостренных оленьих рогов, а затем обильно сбрызнул волосы лаком, чтобы прическа держала форму.

"Творчество — это так весело, и мне нравится делать разные безумные прически и делиться ими с людьми", — рассказывал стилист ранее.

Однако пользователи социальных сетей хотя и были поражены прической, но отметили, что девушке придется долго расчесывать локоны, перед тем как выйти из салона, ведь рога точно не поместятся в машину. А от количества лака на голове у нее точно будет болеть шея.

Но одними рогами стилист не ограничился и создал еще одну прическу, в этот раз в виде головы оленя с рогами. Он снова начесал волосы и залил их лаком.

Прическа в виде головы оленя Фото: Скриншот

Затем парикмахер быстро добавил желтые глаза в закрученные волосы и нарисовал нос и рот, чтобы они выглядели реалистично.

Издалека могло показаться, что девушка носит голову животного как шляпу на макушке, что выглядит весьма жутко.

В этот раз комментаторы пожалели, что им не показали, сколько шампуня пришлось использовать помощнице стилиста, чтобы смыть все это великолепие со своей головы.

Напомним, ранее девушка отказалась от шампуня и кондиционера и показала, как выглядят ее волосы. Джорджия Пек призналась, что моет волосы отварами из трав и делает маски из натуральных ингредиентов.