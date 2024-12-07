Якби я був султан: як чоловік з п'ятьма дружинами рятується на Різдво

37-річний Артур О Урсо з Бразилії, відомий своїм нетиповим способом життя, розповів про те, як проходить Різдво у його сім'ї та скільки грошей він витрачає на подарунки для своїх п'яти дружин.

Чоловік з унікальною сім'єю цього року збирається витратити чималу суму в 31 000 фунтів стерлінгів на різдвяні подарунки для п'яти дружин. Відомий нестандартним стилем життя, 37-річний Артур О Урсо ретельно планує святкові заходи за кілька місяців наперед, пише The Sun.

Артур О Урсо перебуває у законному шлюбі з 27-річною Луаною Казакі, але також розділяє своє життя з п'ятьма іншими партнерками, серед яких Емеллі Соуза, 22 роки, Валькірія Сантос, 24 роки, Даміана, 25 років, і Карла Сантос, 28 років.

Вони ділять усе порівну, навіть дотримуються розкладу сексу, щоб підтримувати справедливість у своєму житті.

Вони ділять усе порівну, навіть дотримуються розкладу сексу, щоб підтримувати справедливість у своєму житті Фото: Jam Press/Disclosure/CO Press Office

Для Артура управління сім'єю такого розміру пов'язане з певними труднощами, особливо під час свят. Щоб зробити святкування особливими, він встановлює ліміт витрат на подарунки, дозволяючи кожній з партнерів обирати такі речі, як ювелірні прикраси, технічні гаджети або короткі подорожі.

"Мета полягає в тому, щоб кожна з них почувалася особливою і цінною", — пояснює він.

Організація такого складного святкування вимагає ретельного планування, і Артур присвячує щонайменше три місяці на підготовку подарунків, приготування вечері та координацію візитів родичів.

"Це гарантує, що [під час] Різдва всі будуть щасливі", — додає він.

Що стосується відвідування родичів, група використовує щорічну "систему ротації". Артур описав ці зустрічі як радісну подію, наповнену їжею, музикою та спілкуванням.

Цього року на святкуванні буде традиційна вечеря та атмосфера любові і зв'язку. Батьки Артура також запрошені, хоча він визнає, що не всі родичі можуть доєднатися через відстань та інші зобов'язання.

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"Вони завжди раді бачити мене і знають, як я ціную ці моменти з моїми дружинами, — ділиться Артур. — Попри деякі розбіжності, у мене з ними гарні стосунки, і вони розуміють і приймають мій спосіб життя".

Попри складнощі, Артур з нетерпінням чекає святкового святкування, сповненого любові, сміху та щедрої вечері, яку він розділить зі своєю родиною.

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