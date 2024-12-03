Чоловік виявився єдиним пасажиром на борту літака: чому так сталося (фото)

Пілоти передали єдиному пасажирові персональне повідомлення по внутрішньому зв'язку, коли літак почав знижуватися, а після приземлення запросили до себе у кабіну.

Чоловік відчув себе пасажиром приватного літака, оскільки на борту комерційного рейсу з Сан-Франциско до Міннеаполіса (США), окрім нього, не було більше нікого. Про цей незвичний досвід турист розповів на одному з форумів у Reddit.

За словами автора історії, його рейс затримали на 14 годин. Коли ж врешті оголосили посадку, то виявилось, що інші мандрівники так і не дочекалися своєї черги й обрали альтернативні маршрути.

"Зона виходу на посадку була абсолютно порожня. Очевидно, що всі пасажири мого рейсу поїхали замість того, щоб чекати", — розповідає мандрівник, який за останні три роки здійснив понад 80 перельотів, але це був перший подібний досвід в його житті.

Чоловік став єдиним пасажиром Фото: Reddit

Чоловік захоплено відгукувався про екіпаж, який, за його словами, робив усе можливе, щоб він почував себе комфортно.

"Бортпровідники подбали про те, щоб у мене було все, чого я тільки міг забажати. Скуштував всі закуски. Пілоти передали мені персональне повідомлення по внутрішньому зв'язку, коли літак почав знижуватися, а після приземлення запросили в кабіну і поділилися візитними картками. Це був крутий досвід, що стався лише через дуже прикру затримку", — додав він.

Інші користувачі Reddit у коментарях поділилися своїми історіями.

Один з них написав: "Ситно поїв та випив вина. Отримав на внутрішньому рейсі найкращий сервіс у своєму житті. 10/10, рекомендую". Інший учасник обговорення додав: "Одного разу я також летів порожнім рейсом. Це було так дивно. Я навіть трохи нервував".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що літак авіакомпанії Scandinavian Airlines, що прямував до Іспанії, здійснив аварійну посадку після того, як в їжі однієї з пасажирок виявили "сюрприз". Жінка саме збиралася пообідати, коли з пакування вискочила миша й почала бігати по салону.

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.