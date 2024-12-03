Мужчина оказался единственным пассажиром на борту самолета: почему так произошло (фото)

Пилоты передали единственному пассажиру персональное сообщение по внутренней связи, когда самолет начал снижаться, а после приземления пригласили к себе в кабину.

Мужчина почувствовал себя пассажиром частного самолета, поскольку на борту коммерческого рейса из Сан-Франциско в Миннеаполис (США), кроме него, не было больше никого. Об этом необычном опыте турист рассказал на одном из форумов в Reddit.

По словам автора истории, его рейс задержали на 14 часов. Когда же наконец объявили посадку, то оказалось, что другие путешественники так и не дождались своей очереди и выбрали альтернативные маршруты.

"Зона выхода на посадку была абсолютно пуста. Очевидно, что все пассажиры моего рейса уехали вместо того, чтобы ждать", — рассказывает путешественник, который за последние три года совершил более 80 перелетов, но это был первый подобный опыт в его жизни.

Мужчина стал единственным пассажиром в самолете Фото: Reddit

Мужчина восторженно отзывался об экипаже, который, по его словам, делал все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно.

"Бортпроводники позаботились о том, чтобы у меня было все, чего я только мог пожелать. Отведал все закуски. Пилоты передали мне персональное сообщение по внутренней связи, когда самолет начал снижаться, а после приземления пригласили в кабину и поделились визитными карточками. Это был крутой опыт, произошедший лишь из-за очень досадной задержки", — добавил он.

Другие пользователи Reddit в комментариях поделились своими историями.

Один из них написал: "Сытно поел и выпил вина. Получил на внутреннем рейсе лучший сервис в своей жизни. 10/10, рекомендую". Другой участник обсуждения добавил: "Однажды я также летел пустым рейсом. Это было так странно. Я даже немного нервничал".

Напомним, ранее Фокус писал, что самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, направлявшийся в Испанию, совершил аварийную посадку после того, как в еде одной из пассажирок обнаружили "сюрприз". Женщина как раз собиралась пообедать, когда из упаковки выскочила мышь и начала бегать по салону.

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.