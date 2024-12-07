Если бы я был султан: как мужчина с пятью женами спасается на Рождество

37-летний Артур О Урсо из Бразилии, известный своим нетипичным образом жизни, рассказал о том, как проходит Рождество в его семье и сколько денег он тратит на подарки для своих пяти жен.

Мужчина с уникальной семьей в этом году собирается потратить немалую сумму в 31 000 фунтов стерлингов на рождественские подарки для пяти жен. Известный нестандартным стилем жизни, 37-летний Артур О Урсо тщательно планирует праздничные мероприятия за несколько месяцев вперед, пишет The Sun.

Артур О Урсо состоит в законном браке с 27-летней Луаной Казаки, но также разделяет свою жизнь с пятью другими партнершами, среди которых Эмелли Соуза, 22 года, Валькирия Сантос, 24 года, Дамиана, 25 лет, и Карла Сантос, 28 лет.

Они делят все поровну, даже придерживаются расписания секса, чтобы поддерживать справедливость в своей жизни.

Они делят все поровну, даже придерживаются расписания секса, чтобы поддерживать справедливость в своей жизни Фото: Jam Press/Disclosure/CO Press Office

Для Артура управление семьей такого размера связано с определенными трудностями, особенно во время праздников. Чтобы сделать празднования особенными, он устанавливает лимит расходов на подарки, позволяя каждой из партнеров выбирать такие вещи, как ювелирные украшения, технические гаджеты или короткие путешествия.

"Цель состоит в том, чтобы каждая из них чувствовала себя особенной и ценной", — объясняет он.

Организация такого сложного празднования требует тщательного планирования, и Артур посвящает минимум три месяца на подготовку подарков, приготовление ужина и координацию визитов родственников.

"Это гарантирует, что [во время] Рождества все будут счастливы", — добавляет он.

Что касается посещения родственников, группа использует ежегодную "систему ротации". Артур описал эти встречи как радостное событие, наполненное едой, музыкой и общением.

В этом году на праздновании будет традиционный ужин и атмосфера любви и связи. Родители Артура также приглашены, хотя он признает, что не все родственники могут присоединиться из-за расстояния и других обязательств.

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"Они всегда рады видеть меня и знают, как я ценю эти моменты с моими женами, — делится Артур. — Несмотря на некоторые разногласия, у меня с ними хорошие отношения, и они понимают и принимают мой образ жизни".

Несмотря на сложности, Артур с нетерпением ждет праздничного празднования, полного любви, смеха и щедрого ужина, который он разделит со своей семьей.

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