"Зразкове подружжя": пара одружувалася і розлучалася 12 разів за 43 роки

Наразі пара знову перебуває у шлюбі, оскільки їхнє останнє, 12-те розлучення не було визнане офіційною владою. За десятиліття вони зуміли отримати з пенсійного фонду понад 326 000 євро.

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Австрійська подружня пара, яку сусіди називали "зразковим подружжям", опинилася в центрі гучного скандалу. За 43 роки вони 12 разів одружувалися і розлучалися, скориставшись лазівкою в законодавстві, щоб отримати понад 326 000 євро з пенсійної системи країни. Про це повідомляє видання Bild.

Пара використала австрійський закон, що дозволяє вдовам отримувати одноразову компенсацію в розмірі 27 000 євро при повторному шлюбі. Жінка, яка вперше овдовіла 1981 року, почала отримувати пенсію вдови. Однак через рік вона вийшла заміж за свого другого чоловіка. Через шість років вони розлучилися, пославшись на "невиправний розпад" стосунків. Це стало початком низки фіктивних шлюбів і розлучень.

Кожен новий шлюб тривав близько трьох років, але слідство встановило, що подружжя ніколи не припиняло спільного проживання. Вони продовжували вести спільне господарство і ділити одне ліжко, а свідки з-поміж сусідів і родичів описували їхні стосунки як "ідеальний шлюб".

Схема дозволяла жінці щоразу отримувати компенсацію після розірвання шлюбу, попри те, що розлучення були фіктивними. За десятиліття пара зуміла отримати з пенсійного фонду понад 326 000 євро.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Коли 2024 року пенсійний фонд відмовив у виплаті, пара спробувала оскаржити рішення в суді. Однак Верховний суд Австрії в березні постановив, що використання ними лазівки було незаконним. Після цього поліція міста Грац почала розслідування, звинувачуючи подружжя в серйозному шахрайстві.

Наразі пара знову перебуває у шлюбі, оскільки їхнє останнє, 12-те розлучення не було визнане офіційною владою. Очікується судовий розгляд, який поставить крапку в цій справі.

Раніше Фокус повідомляв, що найстаріші молодята у світі зіграли весілля. Пара познайомилася в будинку для літніх людей і зустрічалася дев'ять років. Рішення одружитися було несподіваним для їхніх рідних.

Також стало відомо, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.