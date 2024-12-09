"Примерные супруги": пара женилась и разводилась 12 раз за 43 года

На данный момент пара вновь состоит в браке, поскольку их последний, 12-й развод не был признан официальными властями. За десятилетия они сумели получить из пенсионного фонда более 326 000 евро.

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Австрийская супружеская пара, которую соседи называли "примерными супругами", оказалась в центре громкого скандала. За 43 года они 12 раз вступали в брак и разводились, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, чтобы получить более 326 000 евро из пенсионной системы страны. Об этом сообщает издание Bild.

Пара использовала австрийский закон, позволяющий вдовам получать единовременную компенсацию в размере 27 000 евро при повторном браке. Женщина, впервые овдовевшая в 1981 году, начала получать пенсию вдовы. Однако через год она вышла замуж за своего второго мужа. Спустя шесть лет они развелись, сославшись на "неисправимый распад" отношений. Это стало началом череды фиктивных браков и разводов.

Каждый новый брак длился около трех лет, но следствие установило, что супруги никогда не прекращали совместного проживания. Они продолжали вести общее хозяйство и делить одну кровать, а свидетели из числа соседей и родственников описывали их отношения как "идеальный брак".

Схема позволяла женщине каждый раз получать компенсацию после расторжения брака, несмотря на то, что разводы были фиктивными. За десятилетия пара сумела получить из пенсионного фонда более 326 000 евро.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Когда в 2024 году пенсионный фонд отказал в выплате, пара попыталась оспорить решение в суде. Однако Верховный суд Австрии в марте постановил, что использование ими лазейки было незаконным. После этого полиция города Грац начала расследование, обвиняя супругов в серьезном мошенничестве.

На данный момент пара вновь состоит в браке, поскольку их последний, 12-й развод не был признан официальными властями. Ожидается судебное разбирательство, которое поставит точку в этом деле.

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