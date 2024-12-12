Не будь як Ханна: вчені шокували, як виглядатимуть люди у 2050 році і пояснили чому (фото)

Життя в порожнечу день у день спричинило атрофію м’язів Ханни, а її руки та ноги зменшилися в розмірі та формі.

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Гротескна цифрова модель показала, як можуть виглядати люди у 2050 році, якщо не почнуть нормально спати. Про це пише видання Daily Mail.

Так, британські вчені створили Ханну — 45-річну британку, щоб показати, як виглядатимуть люди, якщо спатимуть менше 6 годин на добу. Британка з майбутнього, має хронічний біль у спині, рідке волосся, в’ялу шкіру, набряклі ноги та червоні мішкуваті очі. Вона також страждає від стоншення м’язів на руках і ногах і все більше схильна до грипу через слабку імунну систему. Ханна представляє 45-річну жінку в 2050 році, що означає, що зараз вона 20-річна дівчина, яка починає свій згубний шлях позбавлення сну.

Вона також має короткострокову пам’ять та знижену імунну систему, що робить її більш вразливою до респіраторних інфекцій, таких як застуда та грип.

Експертка зі сну докторка Софі Босток, розповіла, що через наш метушливий сучасний спосіб життя та одержимість смартфонами до ранку люди можуть втрачати більше сну, ніж будь-коли. Тож до 2050 року дефіцит сну спричинить безліч хронічних проблем зі здоров’ям, подібних до тих, якими страждає Ханна.

Ханна представляє 45-річну жінку в 2050 році, що означає, що зараз вона 20-річна дівчина, яка починає свій згубний шлях позбавлення сну.

Як правило, експерти рекомендують дорослим спати від 7 до 9 годин на добу, а дорослі, які сплять менше 7 годин, більше схильні до проблем зі здоров’ям. Згідно з опитуванням цього року, середній британець отримує лише шість годин 20 хвилин сну на ніч .

Розробка Ханни базується на 19 дослідницьких статтях в академічних журналах, опублікованих з 2010 року, присвячених впливу втрати сну на організм.

"Багато хто з нас не усвідомлює, що безладна повсякденна робота та недосипання заважають нашим циркадним ритмам, 24-годинним циклам, які контролюють нашу фізіологію", — каже докторка Босток.

Дослідження показують, що тривалий дефіцит сну може підвищити ризик захворювань, які можуть вплинути на серце, включаючи ожиріння, хвороби серця та діабет 2 типу.

Зайва вага

У 2050 році через брак сну Ханна відчувала себе надто втомленою, щоб займатися спортом, і з часом вона перестала тренуватися, що призвело до значного збільшення ваги навколо її живота. Більше того, обмеження сну вплинуло на гормони Ханни "лептин" і "грелін", які контролюють відчуття голоду та ситості.

Без достатнього сну людський мозок знижує рівень лептин (який тіло виділяє, щоб підтримувати нормальну вагу) і підвищує рівень греліну (який є стимулятором апетиту). Потік цих гормонів може пояснити нічні перекуси або те, чому хтось може переїсти пізніше ввечері.

Втрата памяті

Нестача сну впливає на мозок. Під час сну він створює зв’язки, які допомагають обробляти та запам’ятовувати нову інформацію – процес, який називається "консолідація". Сон пропонує "оптимальні умови" для консолідації, забезпечуючи періоди зниженої "зовнішньої стимуляції" – іншими словами, вимоги неспання.

Крім того, сон підвищує рівень нейромедіаторів – хімічних речовин, які дозволяють нейронам спілкуватися один з одним по всьому тілу.

Тож відсутність сну Ханни означає, що вона має менше часу на ці зв’язки, що негативно впливає як на її довготривалу, так і на короткочасну пам’ять.

Скільки вам потрібно сну

Кожен потребує різної кількості сну, але в середньому:

Дорослим потрібно від 7 до 9 годин на ніч

потрібно від 7 до 9 годин на ніч Дітям потрібно від 9 до 13 годин

потрібно від 9 до 13 годин Малюкам/немовлятам потрібно від 12 до 17 годин

Мішкувата шкіра і набряклі очі

Недосип може серйозно знизити еластичність шкіри та призвести до її швидшого старіння. Втрата сну також пов’язана з виділенням організмом більшої кількості "гормону стресу" кортизолу, який не дає нам спати та бути пильними.

Позбавлення сну також призводить до більш втомлених, мішкуватих і червоних повік, а також до темніших кіл і зморшок під очима, що також вважається наслідком втрати колагену.

Набряклі ноги

Хронічний дефіцит сну може підвищити рівень гормонів стресу, таких як кортизол, який пов’язують зі смертельними захворюваннями серця. У Ханни хвороба серця, що передчасно впливає на тривалість її життя, однією з ознак якої є набряклі щиколотки. Хвороба серця уповільнює кровообіг по тілу та спричиняє накопичення рідини в стопах, щиколотках і гомілках.

Крім того, серцева недостатність зменшує здатність організму виводити натрій, що також спричиняє аномальний набряк.

Хронічний біль у спині

Нестача сну викликає у Ханни хронічний біль у спині та плечах, а біль заважає спати. Під час сну виділяються гормони росту та інші хімічні речовини, необхідні для полегшення болю та оздоровлення організму.

Крім того, брак сну змушує певні частини мозку бути більш сприйнятливими до сигналів болю, що призводить до закрученого замкнутого кола.

Втрата сну також є причиною атрофії м’язів – зменшення м’язової маси – оскільки вона порушує вироблення гормонів, які беруть участь у нарощуванні м’язів.

Життя в порожнечу день у день спричинило атрофію м’язів Ханни, а її руки та ноги зменшилися в розмірі та формі.

Рідке волосся

Хронічний поганий сон означає, що у Ханни поступово розвинулася втрата волосся, відома як алопеція, яка може призвести до повного облисіння. Вважається, що недосипання перешкоджає кровообігу шкіри голови, позбавляючи волосяні фолікули необхідних поживних речовин і кисню, необхідних для здорового росту.

"Ханна — це прогноз найгіршого сценарію того, що може статися з кимось, якщо він буде робити все погано з точки зору поганого режиму сну та поганої підтримки матраца. Звичайно, вона не представляє всіх британців, але причина, чому ми хотіли створити цю модель, полягала в тому, щоб змусити людей більш ретельно думати про свій загальний досвід сну. Використовуючи цей візуал, людям легше ідентифікувати проблему та ключові ознаки", — сказала Ліза Річардс, директор з маркетингу Bensons.

Що робити, щоб не виглядати, як Ханна

спати 7-9 годин на добу;

вставати з ліжка щодня в один і той же час, включно з вихідними, щоб циркадні ритми були синхронізовані;

шукати природне освітлення протягом дня;

хоча 75 хвилин на тиждень робити фізичні вправи;

їсти не пізніше, ніж за 2 години до сну;

не сидіти в гаджеті за 30 хв до сну;

не спати на незручному матраці.

Нагадаємо, що китаянка на прізвище Донг виграла конкурс, у якому потрібно було протриматися без мобільного телефону, не тривожачись і не впадаючи в глибокий сон.