Цифровий детокс: жінці заплатили $1400 за відмову від мобільного телефону на 8 годин

Китаянка на прізвище Донг виграла конкурс, у якому потрібно було протриматися без мобільного телефону, не тривожачись і не впадаючи в глибокий сон.

Мешканка Китаю виграла 10 000 юанів (1 400 доларів США) у конкурсі, в рамках якого потрібно було відмовитися від використання смартфона на 8 годин, не виявляючи при цьому ознак тривожності. Про це пише газета South China Morning Post.

Повідомляється, що десять учасників, відібраних зі 100 претендентів, мали провести 8 годин на спеціально відведеному новому ліжку в торговому центрі. Усі вони попередньо здали свої мобільні телефони. Крім того, їм заборонили використовувати інші гаджети, включно з планшетами та ноутбуками.

За екстреної потреби учасники могли зв'язатися зі своїми сім'ями за допомогою простих мобільних телефонів, наданих організаторами конкурсу. Вони також могли вставати з ліжка, щоб відвідати туалет, однак не більше ніж на 5 хвилин. Напої та їжу також потрібно було вживати в ліжку.

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Організатори встановили квоту на загальну кількість часу, протягом якого учасники могли перебувати поза своїми ліжками. При цьому конкурсантам не можна було впадати в глибокий сон або проявляти тривогу. Для контролю якості сну і рівня занепокоєння використовувалися спеціальні браслети.

За даними видання, більшість учасників читали книги або просто відпочивали із заплющеними очима. Переможницею в підсумку виявилася жінка на прізвище Донг, яка найбільше часу в ліжку, не занурювалася в глибокий сон і продемонструвала найнижчий рівень тривожності.

Китаянка виграла конкурс, відмовившись від смартфона на 8 годин Фото: sina

Як виявилося, Донг працює менеджером з продажу у фінансовій компанії, а у вільний зазвичай займається з дитиною, тому рідко безцільно сидить у смартфоні. На конкурс жінка прийшла в піжамі, за що отримала в соцмережах прізвисько "піжамна сестра".

Нагадаємо, у 2024 році стався несподіваний поворот у бік відродження "тупих" телефонів, які виконують тільки функції голосових викликів і передавання текстових повідомлень.

Експерти з Університету Аалто також провели опитування серед тих, хто вирішив відмовитися від смартфонів і користуватися простими кнопковими телефонами, виявивши, що цифровий детокс допоміг їм поліпшити концентрацію і проводити більше часу з сім'ями.