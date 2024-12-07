Цифровой детокс: женщине заплатили $1400 за отказ от мобильного телефона на 8 часов
Китаянка по фамилии Донг выиграла конкурс, в котором нужно было продержаться без мобильного телефона, не тревожась и не впадая в глубокий сон.
Жительница Китая выиграла 10 000 юаней (1 400 долларов США) в конкурсе, в рамках которого нужно было отказаться от использования смартфона на 8 часов, не проявляя при этом признаков тревожности. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Сообщается, что десять участников, отобранных из 100 претендентов, должны были провести 8 часов на специально отведенной новой кровати в торговом центре. Все они предварительно сдали свои мобильные телефоны. Кроме того, им запретили использовать другие гаджеты, включая планшеты и ноутбуки.
При экстренной потребности участники могли связаться со своими семьями с помощью простых мобильных телефонов, предоставленных организаторами конкурса. Они также могли вставать с кровати, чтобы посетить туалет, однако не более чем на 5 минут. Напитки и еду также нужно было употреблять в постели.
Организаторы установили квоту на общее количество времени, в течение которого участники могли находиться вне своих кроватей. При этом конкурсантам нельзя было впадать в глубокий сон или проявлять тревогу. Для контроля качества сна и уровня беспокойства использовались специальные браслеты.
По данным издания, большинство участников читали книги или просто отдыхали с закрытыми глазами. Победительницей в итоге оказалась женщина по фамилии Донг, которая больше всего времени в кровати, не погружалась в глубокий сон и продемонстрировала самый низкий уровень тревожности.
Как оказалось, Донг работает менеджером по продажам в финансовой компании, а в свободное обычно занимается с ребенком, поэтому редко бесцельно сидит в смартфоне. На конкурс женщина пришла в пижаме, за что получила соцсетях прозвище "пижамная сестра".
Напомним, в 2024 году произошел неожиданный поворот в сторону возрождения "тупых" телефонов, которые выполняют только функции голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений.
Эксперты из Университета Аалто также провели опрос среди тех, кто решил отказаться от смартфонов и пользоваться простыми кнопочными телефонами, выявив, что цифровой детокс помог им улучшить концентрацию и проводить больше времени с семьями.