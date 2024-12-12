Не будь как Ханна: ученые шокировали, как будут выглядеть люди в 2050 году и объяснили почему (фото)

Жизнь в пустоту изо дня в день вызвала атрофию мышц Ханны, а ее руки и ноги уменьшились в размере и форме.

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Гротескная цифровая модель показала, как могут выглядеть люди в 2050 году, если не начнут нормально спать. Об этом пишет издание Daily Mail.

Так, британские ученые создали Ханну — 45-летнюю британку, чтобы показать, как будут выглядеть люди, если будут спать менее 6 часов в сутки. Британка из будущего, имеет хроническую боль в спине, редкие волосы, дряблую кожу, отечные ноги и красные мешковатые глаза. Она также страдает от истончения мышц на руках и ногах и все больше подвержена гриппу из-за слабой иммунной системы. Ханна представляет 45-летнюю женщину в 2050 году, что означает, что сейчас она 20-летняя девушка, которая начинает свой пагубный путь лишения сна.

Он также имеет краткосрочную память и пониженную иммунную систему, что делает его более уязвимым к респираторным инфекциям, таким как простуда и грипп.

Эксперт по сну доктор Софи Босток, рассказала, что из-за нашего суетливого современного образа жизни и одержимости смартфонами к утру люди могут терять больше сна, чем когда-либо. Поэтому к 2050 году дефицит сна повлечет множество хронических проблем со здоровьем, подобных тем, которыми страдает Ханна.

Ханна представляет 45-летнюю женщину в 2050 году, что означает, что сейчас она 20-летняя девушка, которая начинает свой пагубный путь лишения сна.

Как правило, эксперты рекомендуют взрослым спать от 7 до 9 часов в сутки, а взрослые, которые спят менее 7 часов, больше подвержены проблемам со здоровьем. Согласно опросу этого года, средний британец получает лишь шесть часов 20 минут сна за ночь.

Разработка Ханны базируется на 19 исследовательских статьях в академических журналах, опубликованных с 2010 года, посвященных влиянию потери сна на организм.

"Многие из нас не осознают, что беспорядочная повседневная работа и недосыпание мешают нашим циркадным ритмам, 24-часовым циклам, которые контролируют нашу физиологию", — говорит доктор Босток.

Исследования показывают, что длительный дефицит сна может повысить риск заболеваний, которые могут повлиять на сердце, включая ожирение, болезни сердца и диабет 2 типа.

Лишний вес

В 2050 году из-за нехватки сна Ханна чувствовала себя слишком уставшей, чтобы заниматься спортом, и со временем она перестала тренироваться, что привело к значительному увеличению веса вокруг ее живота. Более того, ограничение сна повлияло на гормоны Ханны "лептин" и "грелин", которые контролируют чувство голода и сытости.

Без достаточного сна человеческий мозг снижает уровень лептина (который тело выделяет, чтобы поддерживать нормальный вес) и повышает уровень грелина (который является стимулятором аппетита). Поток этих гормонов может объяснить ночные перекусы или то, почему кто-то может переесть позже вечером.

Потеря памяти

Недостаток сна влияет на мозг. Во время сна он создает связи, которые помогают обрабатывать и запоминать новую информацию — процесс, который называется "консолидация". Сон предлагает "оптимальные условия" для консолидации, обеспечивая периоды пониженной "внешней стимуляции" — другими словами, требования бодрствования.

Кроме того, сон повышает уровень нейромедиаторов — химических веществ, которые позволяют нейронам общаться друг с другом по всему телу.

Поэтому отсутствие сна Ханны означает, что она имеет меньше времени на эти связи, что негативно влияет как на ее долговременную, так и на кратковременную память.

Сколько вам нужно сна

Каждый нуждается в разном количестве сна, но в среднем:

Взрослым нужно от 7 до 9 часов на ночь

нужно от 7 до 9 часов на ночь Детям нужно от 9 до 13 часов

нужно от 9 до 13 часов Малышам/младенцам нужно от 12 до 17 часов

Мешковатая кожа и отечные глаза

Недосып может серьезно снизить эластичность кожи и привести к ее более быстрому старению. Потеря сна также связана с выделением организмом большего количества "гормона стресса" кортизола, который не дает нам спать и быть бдительными.

Лишение сна также приводит к более уставшим, мешковатым и красным векам, а также к более темным кругам и морщинам под глазами, что также считается следствием потери коллагена.

Отекшие ноги

Хронический дефицит сна может повысить уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который связывают со смертельными заболеваниями сердца. У Ханны болезнь сердца, преждевременно влияющая на продолжительность ее жизни, одним из признаков которой являются отечные лодыжки. Болезнь сердца замедляет кровообращение по телу и вызывает накопление жидкости в стопах, лодыжках и голенях.

Кроме того, сердечная недостаточность уменьшает способность организма выводить натрий, что также вызывает аномальный отек.

Хроническая боль в спине

Недостаток сна вызывает у Ханны хроническую боль в спине и плечах, а боль мешает спать. Во время сна выделяются гормоны роста и другие химические вещества, необходимые для облегчения боли и оздоровления организма.

Кроме того, недостаток сна заставляет определенные части мозга быть более восприимчивыми к сигналам боли, что приводит к закрученному замкнутому кругу.

Потеря сна также является причиной атрофии мышц — уменьшения мышечной массы — поскольку она нарушает выработку гормонов, участвующих в наращивании мышц.

Жизнь в пустоту изо дня в день вызвала атрофию мышц Ханны, а ее руки и ноги уменьшились в размере и форме.

Жидкие волосы

Хронический плохой сон означает, что у Ханны постепенно развилась потеря волос, известная как алопеция, которая может привести к полному облысению. Считается, что недосыпание препятствует кровообращению кожи головы, лишая волосяные фолликулы необходимых питательных веществ и кислорода, необходимых для здорового роста.

"Ханна — это прогноз худшего сценария того, что может произойти с кем-то, если он будет делать все плохо с точки зрения плохого режима сна и плохой поддержки матраса. Конечно, она не представляет всех британцев, но причина, по которой мы хотели создать эту модель, заключалась в том, чтобы заставить людей более тщательно думать о своем общем опыте сна. Используя этот визуал, людям легче идентифицировать проблему и ключевые признаки", — сказала Лиза Ричардс, директор по маркетингу Bensons.

Что делать, чтобы не выглядеть, как Ханна

спать 7-9 часов в сутки;

вставать с постели ежедневно в одно и то же время, включая выходные, чтобы циркадные ритмы были синхронизированы;

искать естественное освещение в течение дня;

хотя бы 75 минут в неделю делать физические упражнения;

есть не позднее, чем за 2 часа до сна;

не сидеть в гаджете за 30 мин до сна;

не спать на неудобном матрасе.

Напомним, что китаянка по фамилии Донг выиграла конкурс, в котором нужно было продержаться без мобильного телефона, не тревожась и не впадая в глубокий сон.