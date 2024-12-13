Чемпіон світу з гри в іспанський "Скрабл" не розмовляє цією мовою: як він перемагає

Не знаючи мов, чоловік стає чемпіоном світу з гри в "Скрабл". Він просто запам'ятовує блок слів у вигляді картинок.

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Новозеландець Найджел Річардс, який мешкає в Малайзії і вже має 5 титулів у грі "Скрабл" англійською мовою, розгромив суперників і в іспанській версії. Про це пише New York Post.

Як повідомляється, абсолютно не знаючи іспанської мови, чоловік виграв 23 гри з 24.

"Він може переглянути блок слів, і щойно вони потраплять у його мозок у вигляді картинки, він зможе дуже легко її пригадати", — розповіла подруга Річардса Ліз Фагерлунд, зазначивши, що йому довелося адаптуватися до тисяч додаткових слів із семи, восьми та дев'яти літер.

У 2008 році чемпіону довелося "забути" 40 000 слів британської англійської, які американська версія гри не розпізнає. Проте він забрав додому титули в обох діалектах англійської.

Найджел Річардс Фото: People

У 2015 році, після експрес-вивчення французьких слів, чоловік став чемпіоном світу і в цій версії Scrabble, незважаючи на те, що не говорив французькою. Повторно завоював титул чемпіона Франції він 2018 року.

Мати Річардса розповідала, що її син не вирізнявся особливими успіхами в знанні англійської мови в школі і що він ніколи не навчався в коледжі.

"Я не думаю, що він коли-небудь читав хоч одну книгу, крім словника", — пожартувала вона.

На жаль, сам Річардс ніколи не дає інтерв'ю, тому його амбіції у грі в слова залишаються загадкою для публіки.

Нагадаємо, у Німеччині найдовше слово складається з 67 букв. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung можна перекласти як "правило про передачу юрисдикції під час надання дозволу на угоду із земельною ділянкою".

Також Фокус писав, що санскритське слово, визнане Книгою рекордів Гіннеса, що складається з 195 символів, які відповідають 428 буквам латинського алфавіту, описує регіон Таміл Наду в Індії. Воно є справжнім дивом лінгвістичної складності: निरन्तरान्धकारित-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्.