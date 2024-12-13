Чемпион мира по игре в испанский "Скрабл" не говорит на этом языке: как он побеждает

Не зная языков, мужчина становится чемпионом мира по игре в "Скрабл". Он просто запоминает блок слов в виде картинок.

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Живущий в Малайзии новозеландец Найджел Ричардс, который уже имеет 5 титулов в игре "Скрабл" на английском языке, разгромил соперников и в испанской версии. Об этом пишет New York Post.

Как сообщается, совершенно не зная испанского языка, мужчина выиграл 23 игры из 24.

"Он может просмотреть блок слов, и как только они попадут в его мозг в виде картинки, он сможет очень легко ее вспомнить", — рассказала подруга Ричардса Лиз Фагерлунд, отметив, что тому пришлось адаптироваться к тысячам дополнительных слов из семи, восьми и девяти букв.

В 2008 году чемпиону пришлось "забыть" 40 000 слов британского английского, которые американская версия игры не распознает. Тем не менее он забрал домой титулы в обоих диалектах английского.

Найджел Ричардс Фото: People

В 2015 году, после экспресс-изучения французских слов, мужчина стал чемпионом мира и в этой версии Scrabble, несмотря на то, что не говорил по-французски. Повторно завоевал титул чемпиона Франции он в 2018 году.

Мать Ричардса рассказывала, что ее сын не отличался особыми успехами в знании английского языка в школе и что он никогда не учился в колледже.

"Я не думаю, что он когда-либо читал хоть одну книгу, кроме словаря", — пошутила она.

К сожалению, сам Ричардс никогда не дает интервью, поэтому его амбиции в игре в слова остаются загадкой для публики.

Напомним, в Германии самое длинное слово состоит из 67 букв. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung можно перевести как "правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком".

Также Фокус писал, что санскритское слово, признанное Книгой рекордов Гиннеса, состоит из 195 символов, что соответствует 428 буквам латинского алфавита, описывает регион Тамил Наду в Индии. Оно является настоящим чудом лингвистической сложности: निरन्तरान्धकारित-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्.