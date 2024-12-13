Вагітна не змогла завести своє авто через оновлення ПЗ: у лікарні їй зробили кесарів розтин

Вагітна жінка, яка перебувала на межі пологів, не змогла завести свою машину, оскільки система оновлювалася. Відчуваючи біль, вона поїхала на таксі в лікарню, де їй зробили екстрений кесарів розтин.

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Чоловік із провінції Шаньдун на сході Китаю розповів, що його дружина під час пологових переймів виявила, що їхній позашляховик Li Auto вартістю понад 40 тисяч доларів, потребує 51-хвилинного бездротового оновлення, і під час процедури не заводиться. Про цей випадок пише South China Morning Post.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, пояснив, що він випадково активував оновлення, запропоноване на дисплеї системи автомобіля.

Коли він зателефонував до служби підтримки клієнтів, щоб скасувати оновлення, йому повідомили, що зупинити його вже неможливо. Тож парі довелося шукати таксі, при цьому жінка через розкриту шийку матки відчувала страшні болі.

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Чоловік зазначив, що емоційний розлад дружини та швидка ходьба стали причиною почастішання серцебиття плода, тому в лікарні жінці провели екстрений кесарів розтин, додавши, що його дружина та новонароджена донька тепер перебувають у безпеці.

Як зазначає видання, інцидент швидко набув широкого розголосу в соціальних мережах, зібравши мільйони переглядів.

"Це явно вина чоловіка. Він запанікував і натиснув не ту кнопку, щоб підтвердити оновлення! Тепер він звинувачує у своїй помилці автомобільну компанію", — вважає один з інтернет-користувачів.

"Щойно почнеться оновлення автомобільної системи, його вже не зупинити. Це нерозумно — воно не враховує надзвичайні ситуації, з якими можуть зіткнутися власники автомобілів", — вступив у дискусію інший.

Сам автор заявив, що не вважає, що проблема ховається в його машині, а таким чином він просто документував незручну ситуацію, що склалася.

У самій компанії Li Auto повідомили, що цю справу розслідують. Представник пояснив, що власників автомобілів повідомляють перед оновленням і вони можуть вибрати, запланувати його негайно або ж відкласти. Після того, як оновлення почнеться, його не можна буде зупинити з міркувань безпеки. Однак компанія не розкрила, чи буде вона пропонувати "постраждалим" компенсацію.

Юристи вважають, що виробник автомобілів, можливо, не нестиме відповідальності за цей випадок, однак пара може зажадати компенсацію за економічні втрати, такі як витрати на таксі.

Тим часом найкращим авто року в Японії в результаті конкурсу Car of the Year Japan виявився мінівен Honda. Переможця обрали з 31 претендента.

Нагадаємо, експерти визначили вартість утримання автомобілів різних марок за 5 і 10 років експлуатації. Вони опитали власників машин і підрахували витрати на техобслуговування і ремонт.