Беременная не смогла завести свое авто из-за обновления ПО: в больнице ей сделали кесарево

Беременная женщина, находящаяся на грани родов, не смогла завести свою машину, поскольку система обновлялась. Испытывая боль, она поехала на такси в больницу, где ей сделали экстренное кесарево сечение.

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Мужчина из провинции Шаньдун на востоке Китая рассказал, что его жена во время родовых схваток обнаружила, что их внедорожник Li Auto стоимостью более 40 тыс долларов, требует 51-минутного беспроводного обновления, и во время процедуры не заводится. Об этом случае пишет South China Morning Post.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, объяснил, что он случайно активировал обновление, предложенное на дисплее системы автомобиля.

Когда он позвонил в службу поддержки клиентов, чтобы отменить обновление, ему сообщили, что остановить его уже невозможно. Поэтому паре пришлось искать такси, при этом женщина из-за раскрытой шейки матки испытывала страшные боли.

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Мужчина отметил, что эмоциональное расстройство жены и быстрая ходьба стали причиной учащения сердцебиения плода, поэтому в больнице женщина провели экстренное кесарево сечение, добавив, что его жена и новорожденная дочь теперь находятся в безопасности.

Как отмечает издание, инцидент быстро приобрел широкую огласку в социальных сетях, собрав миллионы просмотров.

"Это явно вина мужа. Он запаниковал и нажал не ту кнопку, чтобы подтвердить обновление! Теперь он винит в своей ошибке автомобильную компанию", — считает один из интернет-пользователей.

"Как только начнется обновление автомобильной системы, его уже не остановить. Это неразумно — оно не учитывает чрезвычайные ситуации, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей", — вступил в дискуссию другой.

Сам автор заявил, что не считает, что проблема скрывается в его машине, а таким образом он просто документировал сложившуюся неловкую ситуацию.

В самой компании Li Auto сообщили, что данное дело расследуется. Представитель объяснил, что владельцы автомобилей уведомляются перед обновлением и могут выбрать, запланировать его немедленно или же отложить. После того, как обновление начнется, его нельзя будет остановить по соображениям безопасности. Однако компания не раскрыла, будет ли она предлагать "пострадавшим" компенсацию.

Юристы считают, что производитель автомобилей, возможно, не будет нести ответственности за данный случай, однако пара может потребовать компенсацию за экономические потери, такие как расходы на такси.

Тем временем лучшим авто года в Японии в результате конкурса Car of the Year Japan оказался минивэн Honda. Победителя выбрали из 31 претендента.

Напомним, эксперты определили стоимость содержания автомобилей разных марок за 5 и 10 лет эксплуатации. Они опросили владельцев машин и подсчитали затраты на техобслуживание и ремонт.