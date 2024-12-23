Прокляття закоханих: чим небезпечний "райський" острів в Іонічному морі

Історія урвищ та скель біля острова Лефкада пов'язана з поетесою Сапфо, моряком-божеством Фаоном та богинею кохання Афродітою. Місцеві жителі говорять про "прокляття закоханих".

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Грецький острів Лефкада має найвищий рейтинг на порталі Tripadvisor і приваблює туристів пляжами, бухтами, морем та готелями. Острів відвідував мільйонер Арістотель Онасис та його дружина Джекі Кеннеді. Водночас місцеві жителі переповідають трагічну історію кохання, яка сталася два тисячоліття тому. Через цю історію інколи говорять про "прокляття", від якого можуть постраждати пари відпочивальників. Міф про острів розповіли на порталі The Sun.

Міф про острів - легенда про Сапфо і острів Лефкада в Греції

На порталі спершу описали красу природи, яка очікує приїжджих. Насамперед туристів можуть привабити три пляжі — Егремні, Порто Кацікі та Катізма. Пляжі оточені пагорбами, вкритими зеленню, та бухтами зі спокійною прозорою водою. Хто полюбляє більш активні види відпочинку, можуть зайнятись кайтсерфінгом (катання на парашуті), парапланеризмом, віндсерфінгом, підводним плаванням, вітрильним спортом. Є розваги, не пов'язані з морем — наприклад, верхова їзда, катання на гірських велосипедах і піші прогулянки. Острів Лефкада омивається Іонічним морем, до нього легко дістатись, здолавши тонкий перешийок, який з'єднує землю з материком.

"Лефкада розташована лише за пів години їзди від материкової Греції — і зараз став однією з семи коштовностей, відомих як Іонічні острови", — ідеться у статті.

Міф про острів - де розташований острів Лефкада Фото: Google Maps

Водночас місцеві жителі розповідають історію про кохання давньогрецької поетеси Сапфо та моряка Фаона. Згідно з легендою, поетеса закохалася в моряка, який найбільше любив море. Коли Фаон не відповів на почуття Сапфо, вона кинулась зі скель на мисі Лефкада. Греки переконались, що "з тих пір острів проклятий".

Міф про острів - як виглядають урвища та пляжі Лефкада Фото: Вікіпедія

Сафпо — реальна історична фігура, поетеса, музикантка та освічена грекиня, яка жила у VII ст. до н. е, розповідається в енциклопедії Britannica. Поетеса народилася на острові Лесбос, через політичні інтриги була змушена втекти з батьківщини і певний час жила у вигнанні. Деякі її вірші дійшли до сьогодення, а писала вона оди, гімни, елегії, застольні пісні. Кілька десятиліть Сапфо провела в Сиракузах на Сицилії, потім повернулась додому. Історія з Фаоном могла зародитись через міф про морського бога Фаона, який жив на острові Лесбос і одного дня перевозив через море богиню кохання Афродіту. На знак вдячності богиня зробила його настільки красивим, що у нього закохувався будь-хто, хто бачив. З історією про "прокляття закоханих" пов'язана фраза "кинутися з Лефкадської скелі" — тобто закінчити рахунки з життям через відчай.

Міф про острів - Сапфо на скелі Лефкади Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, раніше Фокус писав про легенди острова Повелья. З островом пов'язана таємнича та заплутана історія, у якій ідеться про карантин для хворих на чуму та притулок для душевнохворих.

Нагадуємо, у серпні 2024 року видання Live Science написало про затонулу землю біля Канарських островів: вчені припускають, що це могла бути легендарна Атлантида.