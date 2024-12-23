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МирФан

Проклятие влюбленных: чем опасен "райский" остров в Ионическом море

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Фото: amazinglefkada | Остров Лефкада привлекает пляжами и древними мифами (иллюстративное фото)

История обрывов и скал возле острова Лефкада связана с поэтессой Сапфо, моряком-божеством Фаоном и богиней любви Афродитой. Местные жители говорят о "проклятии влюбленных".

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Греческий остров Лефкада имеет самый высокий рейтинг на портале Tripadvisor и привлекает туристов пляжами, бухтами, морем и отелями. Остров посещал миллионер Аристотель Онасис и его жена Джеки Кеннеди. Между тем местные жители рассказывают трагическую историю любви, которая произошла два тысячелетия назад. Из-за этой истории иногда говорят о "проклятии", от которого могут пострадать пары отдыхающих. Миф об острове рассказали на портале The Sun.

Миф об острове — легенда о Сапфо и острове Лефкада в Греции

На портале сначала описали красоту природы, которая ожидает приезжих. В первую очередь туристов могут привлечь три пляжа — Эгремни, Порто Кацики и Катизма. Пляжи окружены холмами, покрытыми зеленью, и бухтами со спокойной прозрачной водой. Кто любит более активные виды отдыха, могут заняться кайтсерфингом (катание на парашюте), парапланеризмом, виндсерфингом, подводным плаванием, парусным спортом. Есть развлечения, не связанные с морем — например, верховая езда, катание на горных велосипедах и пешие прогулки. Остров Лефкада омывается Ионическим морем, до него легко добраться, преодолев тонкий перешеек, который соединяет землю с материком.

"Лефкада находится всего в получасе езды от материковой Греции — и сейчас стал одной из семи драгоценностей, известных как Ионические острова", — говорится в статье.

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Миф об острове — где расположен остров Лефкада
Фото: Google Maps

В то же время местные жители рассказывают историю о любви древнегреческой поэтессы Сапфо и моряка Фаона. Согласно легенде, поэтесса влюбилась в моряка, который больше всего любил море. Когда Фаон не ответил на чувства Сапфо, она бросилась со скал на мысе Лефкада. Греки убедились, что "с тех пор остров проклят".

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Миф об острове — как выглядят обрывы и пляжи Лефкада
Фото: Википедия

Сафпо — реальная историческая фигура, поэтесса, музыкантка и образованная гречанка, жившая в VII в. до н.э., рассказывается в энциклопедии Britannica. Поэтесса родилась на острове Лесбос, из-за политических интриг была вынуждена бежать с родины и некоторое время жила в изгнании. Некоторые ее стихи дошли до наших дней, а писала она оды, гимны, элегии, застольные песни. Несколько десятилетий Сапфо провела в Сиракузах на Сицилии, затем вернулась домой. История с Фаоном могла зародиться из-за мифа о морском боге Фаоне, который жил на острове Лесбос и однажды перевозил через море богиню любви Афродиту. В знак благодарности богиня сделала его настолько красивым, что в него влюблялся любой, кто видел. С историей о "проклятии влюбленных" связана фраза "броситься с Лефкадской скалы" — то есть закончить счеты с жизнью из-за отчаяния.

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Миф об острове — Сапфо на скале Лефкады
Фото: Из открытых источников

Отметим, ранее Фокус писал о легендах острова Повелья. С островом связана таинственная и запутанная история, в которой говорится о карантине для больных чумой и приюте для душевнобольных.

Напоминаем, в августе 2024 года издание Live Science написало о затонувшей земле возле Канарских островов: ученые предполагают, что это могла быть легендарная Атлантида.