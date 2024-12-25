Кінець світу і зліт "водної імперії": Нострадамус передбачив важкий 2025 рік

Більшу частину передбачень Нострадамуса викладено в складній і неоднозначній формі, що залишає простір для різних інтерпретацій. То що ж, на думку астролога, очікує на людство у 2025 році?

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Хоча французький астролог Нострадамус помер 458 років тому, його загадкові передбачення продовжують знаходити інтерпретації серед його послідовників. Пророцтва, записані в знаменитій збірці Les Prophéties 1555 року, пророкують нелегкі часи для 2025 року. Про це пише Lad Bible.

Ось основні передбачення, які можуть шокувати.

Війна в Англії та повернення чуми

Згідно з інтерпретаціями, на Велику Британію 2025 року очікують масштабні війни та спалах смертельної чуми.

"Королівство буде відзначено війнами настільки жорстокими, що з'являться вороги зсередини й ззовні. Великий мор з минулого повертається, немає ворога більш смертоносного під небесами", — писав Нострадамус.

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Експерти вважають, що може йтися про новий виток нестабільності в країні, спричиненої як внутрішніми, так і зовнішніми загрозами.

Конфлікт світових держав

Пророк передбачив загострення конфлікту між великими державами, що дехто пов'язує із загрозою ядерної війни та падінням впливу Заходу.

Однак Нострадамус згадує і позитивний момент: поліпшення в лікуванні та профілактиці хвороб, що дає надію на розвиток медицини.

Пророцтва, записані в знаменитій збірці Les Prophéties 1555 року, пророкують нелегкі часи для 2025 року Фото: Libriproibiti

Катастрофи: кінець світу та екологічні загрози

Серед передбачень Нострадамуса згадується величезний астероїд, який нібито знищить Землю. Також він передбачав виверження вулканів і повені в Амазонії, пов'язуючи їх зі зміною клімату.

"Сад миру біля нового міста, На шляху порожнистих гір", — так описував він майбутні лиха, які можуть спіткати Бразилію.

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Таємничий лідер: зліт "водної імперії"

Одне з найзагадковіших пророцтв стосується появи невідомого лідера, який створить нову імперію на воді.

Хоча звучить фантастично, дослідники зазначають, що ці слова можуть натякати на зміни у використанні ресурсів і водних технологій.

Видання зазначає, що попри похмурі прогнози, залишається сподіватися, що інтерпретації виявляться лише творчими гіпотезами, а людство зможе подолати будь-які випробування.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" стверджує, що війна скоро охопить весь світ. Атос Саломе зазначив загострення світових конфліктів у кількох регіонах. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.